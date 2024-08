Análise: mercado cripto está em compasso de espera por corte nos juros dos EUA

Os mercados globais formaram uma lateralidade na última semana e entraram em compasso de espera. As expectativas em relação ao início do ciclo de corte de juros em setembro nos EUA aumentaram após as falas do presidente do Fed, Jerome Powell, no seu último pronunciamento no simpósio de Jackson Hole.

O movimento de enfraquecimento do dólar, teoricamente, deveria ser benéfico para a criptoesfera, mas observamos uma diminuição de volume nesse mercado como um todo, provocando uma diminuição na amplitude dos movimentos técnicos.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

No mercado de criptomoedas, o bitcoin fechou a última semana com alta de 9,98%, mas já devolveu grande parte do movimento e voltou a negociar perto de U$$ 59.210. A tendência do BTCUSD é lateral e esperamos que se mantenha acima nas próximas semanas.

O ether fez uma tentativa de recuperação na última semana, fechando com 5,16% de alta, mas deu continuidade à tendência de baixa do curto prazo e se aproximou da mínima do mês.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin e Ethereum.

S&P 500

O S&P500 fez um movimento de “volta em V”. A tendência é de alta no curto e médio prazo, com cruzamento das médias móveis de 21 e 50 dias, indicando aumento da pressão compradora. O movimento com fundo em 5.120 e topo em 5.675 pode ser usado para definir as extensões de Fibonacci em 6.040 (61,8%) e 6.280 (100%).

O movimento principal do índice americano é de alta e o rompimento do último topo pode provocar uma aceleração do movimento. O próximo suporte é a média móvel de 50 dias em 5.500.

DXY

O dólar formou uma sequência de topos mais baixos que os anteriores. No gráfico diário do DXY, observamos uma reversão de tendência de alta para baixa, com cruzamento das médias móveis de 50 e 200 dias. O rompimento do último fundo em 104,000 acionou um pivô de baixa, com projeção de Fibonacci em 100,050. O próximo suporte relevante é o fundo de julho de 2023 em 99,600.

Bitcoin (BTCUSD)

O bitcoin formou uma lateralidade entre US$ 54.000 e US$ 72.000. O gráfico diário do bitcoin (BTCUSD) mostra um teste da média móvel de 200 dias em US$ 63.580. Por enquanto, temos uma indefinição de tendência no curto prazo, enquanto o preço não romper os extremos da lateralidade. O Índice de Força Relativa em 45 sugere um momentum neutro.

Ethereum (ETHUSD)

O gráfico do ether (ETHUSD) mostra uma reversão de tendência de alta para baixa no curto prazo. No gráfico diário, as médias móveis de 21 e 50 dias mostram um cruzamento de baixa, e os indicadores devem atuar como resistências relevantes. As projeções da lateralidade anterior fornecem suportes em US$ 2.235 (61,8%) e US$ 1.938 (100%).

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok