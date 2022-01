Análise: força de correção cai e bitcoin pode ter alta no curto prazo

Por Lucas Costa*

O bitcoin inicia o ano de 2022 e seu décimo terceiro aniversário de criação do bloco gênese (o primeiro do blockchain) lateralizado entre os US$45.000 e US$50.000. A tendência de médio e longo prazo segue de alta, enquanto no curto prazo temos diminuição da força da correção, mas isso ainda não indica reversão de tendência.

O volume de negociação do principal criptoativo está bastante reduzido, o que é algo esperado, uma vez que a liquidez dos mercados globais estiveram da mesma forma entre o fim de 2021 e início de 2022.

O gráfico diário mostra briga intensa na região da média móvel de 200 períodos em US$47.960, após quedas recentes. A linha da tendência de baixa (preto), que conecta topos descendentes, foi rompida, indicando retomada de pressão compradora.

No entanto, o preço falha sustentação acima da média móvel de 21 períodos (US$48.600), mostrando indecisão de curto prazo. Seguimos acompanhando a pernada de alta formada entre 21 de setembro e 20 de outubro para determinação das retrações de Fibonacci (regiões de correção baseadas em proporções de Fibonacci), com alvos em US$56.535 (61,8%) e US$60.532 (76,4%), caso o preço rompa o topo anterior em US$52.500.

O cenário de curto prazo é de novas altas, caso o preço ganhe a região de topo anterior em US$52.500, visto que a retomada de alta anterior falhou. Na parte estratégica, parte das posições de curto prazo podem ser carregadas até os alvos de Fibonacci citados, protegendo parte da posição, com stops abaixo do fundo em US$43.000.

Ethereum (ETH/BTC)

O ether tem lateralidade no curto prazo e tendência de alta no médio e longo prazo, seguindo um cenário próximo do bitcoin, seu principal par.

O preço perde um pouco de força do movimento comprador e falha em formar topo mais alto que o anterior (0,08865BTC), trazendo uma correção mais profunda, que também é indicada pelo rompimento de uma linha de tendência de alta (que conecta fundos ascendentes e sinaliza tendência de alta).

A pernada de alta com fundo em 19 de outubro e topo em 09 de dezembro continua sendo acompanhada e pode ser usada para traçar a ferramenta da Fibonacci, regiões de correção baseadas em proporções de Fibonacci de um movimento anterior.

O cenário principal ainda é de alta, mas o rompimento dos 0,07743BTC (38,2%) pode levar a um teste da retração mais profunda em 0,07051BTC (61,8%), que também é meia móvel de 200 períodos.

A expectativa para os próximos dias é de continuidade da correção, enquanto o preço não romper o topo dos 0,08485BTC. É importante ressaltar que a tendência de médio e longo prazo seguem de alta, apesar de flutuações mais intensas no curto prazo. As retrações citadas podem ser boas regiões para posicionamento estratégico, com o objetivo de continuidade do movimento maior.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok