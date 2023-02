Análise: discurso de presidente do Fed gera alerta e bitcoin pode voltar a cair

Por Lucas Costa*

A semana começa difícil para os ativos de risco, que ainda assimilam os dados do último pay roll. O relatório de emprego não agrícola divulgado na sexta-feira, 3, registrou um aumento de 517 mil vagas, sinalizando um mercado de trabalho apertado, apesar do alívio recente nos indicadores de inflação.

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, falou em coletiva nesta terça-feira, 7, e trouxe volatilidade no mercado. Os últimos dados de emprego fizeram com que o presidente do Fed comunicasse que existe a probabilidade de mais altas na taxa de juro, mas sem elevar tanto o tom hawkish ("agressivo"), citando o progresso no processo de desinflação.

O cenário macro trouxe volatilidade para os mercados e a análise técnica pode ser um bom GPS nesse mar de caos. Seguem as análises do S&P 500 e bitcoin para os próximos dias.

O S&P 500 tem tendência de baixa no médio prazo, mas fazer uma tentativa de reversão de baixa para alta no curto prazo. O índice americano acumula alta de 8% nesse início de 2023 e pode voltar a ganhar força nas próximas semanas, caso o preço consiga fazer fechamentos acima da resistência em 4.150,00.

No gráfico diário, o preço falhou o rompimento do fundo anterior em 3.640,00 e logo em sequência fez um fundo mais alto em 3.790,00, sinalizando aumento de força dos compradores. As próximas resistências são 4.375,25 e 4.680,00.

O bitcoin fechou o mês de janeiro com aproximadamente 40% de alta, sua melhor performance desde outubro de 2021. A tendência no médio prazo é de baixa, mas temos tentativa de reversão para alta no curto prazo. No gráfico diário, as médias móveis de 21 e 50 períodos tem cruzamento de alta, sinalizando aumento da pressão compradora.

A principal resistência do movimento é o topo em US$ 25 mil e seu rompimento pode levar a um novo movimento de impulsão até os US$ 32 mil. Acreditamos em continuidade da alta, enquanto o preço permanecer acima da média móvel de 21 períodos em US$ 22,45 mil.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, se aproximou dos topos anteriores e perdeu força. A tendência de curto prazo é de alta, mas pode ficar ameaçada caso o preço falhe em romper a resistência em US$ 1,8 mil.

As médias móveis de 21 e 50 períodos tem cruzamento de alta e os indicadores devem servir como suporte em caso de correção. A segunda maior cripto fechou o mês de janeiro com cerca de 36% de valorização, uma boa performance, mas ainda abaixo do bitcoin.

Apesar da percepção que o mês de janeiro poderia ter sido melhor, destacamos que o ether sofreu menos que o bitcoin no auge da crise FTX, mostrando resiliência do criptoativo.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

