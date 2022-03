Análise: bitcoin sobe e pode ter forte alta se romper faixa dos US$ 45 mil

Por Lucas Costa*

O bitcoin segue dentro de sua região de lateralização e continua em compasso de espera. As tensões entre Rússia e Ucrânia continuam a pressionar os mercados globais, junto com dados de inflação e novas medidas de aumento da taxa de juro dos Estados Unidos. O preço continua trabalhando acima dos US$ 40 mil e mostra um leve aumento de sua força relativa, superando a metade superior do caixote, que vamos comentar no gráfico de 60 minutos.

O gráfico diário mostra continuidade da indecisão de curto prazo, com falha de rompimentos de fundo e topo. Acreditamos em mais deslocamento lateral, enquanto o preço não romper os seus limites de suporte em US$ 35 mil e resistência em US$ 45 mil. O rompimento da faixa superior pode levar ao teste da média móvel de 200 períodos em US$ 48,3 mil. O preço trabalha acima da média móvel de 21 períodos, que é um sinal positivo para a acumulação recente. A projeção da lateralidade é US$ 52,7 mil e US$ 57,95 mil.

O gráfico de 60 minutos permite uma visualização mais detalhada dos movimentos de dentro da congestão, com o preço trabalhando acima da sua média móvel de 200 períodos e 21 períodos, mostrando movimento de alta no curtíssimo prazo. As estratégias de compra de curto prazo tem um primeiro alvo no topo da lateralidade citada, sendo que seu rompimento projeta alvos maiores. Os investidores de prazos maiores devem esperar o rompimento do US$ 45 mil para aceleração de movimentos.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok