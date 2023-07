Análise: Após mês importante para os ativos de risco, bitcoin e ether podem continuar subindo

Por Lucas Costa*

O mês de junho foi importante para os ativos de risco. O primeiro momento de pausa na elevação das taxas de juro dos Estados Unidos foi suficiente para melhorar o sentimento de mercado como um todo e a divulgação das minutas da última reunião na próxima quarta feira pode dar um melhor direcionamento para o mercado. É importante ressaltar que a porta está aberta para novas elevações de taxa de juro e a dependência de novos dados pode mudar o tom da discussão dos mercados como um todo.

O principal dado da semana é o payroll de junho (7 de julho), com uma expectativa do mercado em 225 mil, representando uma queda em comparação aos 339 mil anteriores. Importante lembrar que apesar da expectativa de desaceleração, ainda é um valor acima da sua média histórica.

Os estudos técnicos do S&P 500, DXY, bitcoin e ether são apresentados nos próximos parágrafos. O mês de junho teve alta de 5,92% do S&P 500 e queda de 1,25% do dólar global (DXY). No cenário dos criptoativos, temos alta de 12% do bitcoin e 3,20% no Ethereum no mês de junho.

O S&P 500 fez reversão de tendência de baixa para alta no curto prazo. O gráfico diário mostra aumento da pressão compradora, com cruzamento de alta das médias móveis de 21 e 50 períodos. O preço se aproximou de resistências relevantes e dependemos do rompimento do topo anterior para continuidade do movimento de alta. A falha de continuidade da alta pode levar a correções mais profundas até às médias móveis de 21 e 50 períodos em 4.400,0 e 4.290,0, respectivamente.

O dólar tem lateralidade no curto prazo e contração da volatilidade. O movimento anterior de queda perdeu força e acreditamos que o preço deve se manter entre 101,170 e 105,250 nas próximas semanas. O price action recente mostra indefinição de tendência e acreditamos em um teste na resistência da média móvel de 200 dias em 104,790.

O bitcoin fechou o mês de junho com 12% de alta, terceiro melhor mês do ano. Os compradores voltaram a atuar perto dos US$ 25 mil e provocaram a interrupção do movimento de correção anterior. As médias móveis de 21 e 50 períodos tem cruzamento de alta e as regiões devem atuar como suportes relevantes. O rompimento do topo anterior em US$ 32,5 mil pode levar ao teste do topo de abril de 2022 em US$ 46 mil.

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, falhou em dar continuidade ao movimento de queda e fez uma reversão de baixa para alta. O preço formou um fundo mais alto que o anterior após o teste da média móvel de 200 dias e se aproximou da resistência em US$ 2,02 mil. A tendência de curto prazo é de alta e o rompimento do topo citado pode levar às extensões de Fibonacci em 2,85 mil (141,4%) e 3,4 mil (161,8%).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

