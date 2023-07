NFT de Justin Bieber desvaloriza 94% e gera prejuízo de US$ 1,2 milhão para o cantor

O cantor Justin Bieber está entre as celebridades que investiram em tokens não fungíveis (NFTs) nos últimos anos. No entanto, o investimento não está sendo lucrativo para Bieber, que está no “prejuízo” de cerca de US$ 1,2 milhão no momento.

Um dos NFTs comprados por Justin Bieber faz parte da coleção Bored Ape Yacht Club, uma das mais famosas e a atual segunda mais valiosa do mundo. Cada NFT da coleção chegou a custar no mínimo US$ 369 mil no último ano e se tornou uma verdadeira referência de riqueza e ostentação entre famosos e entusiastas. Além de Bieber, outros famosos como Madonna e Neymar também possuem tokens da coleção.

Apesar disso, a coleção enfrenta um mau momento devido ao desinteresse do público por NFTs do gênero. O preço mínimo para os tokens caiu para cerca de US$ 58 mil.

Isso fez com que o investimento de Bieber em um token da coleção despencasse em valor. Caso decida vender o NFT, o cantor pode ter uma perda realizada de mais de US$ 1,2 milhão.

Em janeiro de 2022, quando comprou o NFT, Bieber pagou US$ 1,31 milhão pelo token da Bored Ape Yacht Club. A desvalorização do token já é de 94%.

Além do NFT da Bored Ape Yacht Club, Bieber possui um vasto portfólio de NFTs de outras coleções, como World of Women, Doodles e Clone X, de Takashi Murakami.

