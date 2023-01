Análise: acumulando altas de 30% e 40% no mês, bitcoin e ether podem continuar subindo

Por Lucas Costa*

A semana começa com os mercados em compasso de espera pela decisão de taxa de juros dos EUA e relatório de emprego não agrícola (payroll). Os indicadores impactam diretamente a percepção de risco dos investidores e devem trazer um aumento de volatilidade para os mercados globais a partir da próxima quarta-feira, 1.

A expectativa para a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA (FOMC) é de elevação de 0,25% da taxa de juros, representando uma desaceleração frente à elevação anterior de 0,50%.

O mercado segue atento à comunicação do Fed sobre a possibilidade do fim do ciclo de alta de juros. Sobre o payroll, a expectativa é de criação de 185 mil novas vagas, com diminuição do ritmo de aumento de vagas em relação a dezembro. As informações sobre os principais indicadores econômicos da semana podem ser conferidas no relatório “Spoiler Macro”, da equipe de Macro Strategy do BTG Pactual.

O S&P 500 começa a semana perto da estabilidade. O principal índice de ações dos EUA tem recuperação forte desde outubro de 2022, acumulando alta de aproximadamente 12%. No gráfico diário, o preço formou fundo mais alto que o anterior em 3.790,50 e pode acionar um novo pivô de alta no rompimento do topo anterior em 4.150,00. As médias móveis de 21 e 50 períodos tem inclinação ascendente, sinalizando aumento da pressão compradora. A tendência de médio prazo é de baixa e pode voltar a ganhar força, caso o preço falhe em romper o topo dos 4.150,00.

O bitcoin tem alta de aproximadamente 40% no mês de janeiro, apesar do movimento de queda da última semana. A tendência no médio prazo ainda é de baixa, mas faz tentativa de reversão para alta no curto prazo.

No gráfico diário, temos cruzamento de alta entre as médias móveis de 21 e 50 períodos. A próxima resistência é o topo anterior em US$ 25.000, região que os vendedores atuaram em agosto de 2022, e seu rompimento pode levar ao teste dos US$ 32.000. Os nossos objetivos de curto prazo são o topo anterior em US$ 24.500 e US$ 30.000. Acreditamos em continuidade do movimento de alta para o curto prazo, enquanto o preço permanecer acima da média móvel de 21 períodos em US$ 21.700.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, tem lateralidade essa semana, mas a tendência de curto prazo é de alta. O segundo maior criptoativo encontrou suporte na média móvel de 21 períodos, que tem cruzamento de alta com a média móvel de 50 períodos. A continuidade do movimento de alta encontra resistências em US$ 1.800 (setembro de 2022) e US$ 2.030 (agosto de 2022).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

