América Latina mostra solo próspero para o blockchain com a LaBitConf 2021

por Camila Rioja Arantes*

A discussão sobre cripto na América Latina nunca esteve tão aquecida. Mostrando cada vez mais a união de uma grande comunidade global de blockchain, começou na última segunda-feira, 15, em El Salvador, a LaBitConf, a maior conferência sobre bitcoin e criptomoedas da América Latina.

O evento sem fins lucrativos reúne mais de 200 instituições globais e personalidades - incluindo grandes nomes como Brock Pierce, Mónica Taher e Stacy Herbert - e busca promover a adoção de bitcoin e das criptomoedas na região.

E não tem jeito melhor de começar essa jornada se não com um desafio. Por isso, nos primeiros dias desta semana, 15 e 16 de novembro, aqueles que se inscreveram para participar da conferência estarão focados em um grande hackathon desenvolvendo soluções para blockchain. Assim, na sua estreia o evento contou apenas com palestras técnicas para desenhar e ajudar a desenvolver os projetos. Além disso, também aconteceram palestras de empresas líderes da indústria cripto, incluindo a RSK, a Celo e outros grandes players.

Depois de um dia repleto de trocas enriquecedoras para o mundo cripto, conversei com Solange Gueiros, programadora brasileira e especialista em blockchain, sobre o que esperar como legado de um encontro tão importante. “Eu vejo que, geralmente depois das conferências, a gente mantém os contatos que fazemos. E aqui você tem uma carga de informação muito grande, então tem muito material para estudar depois. Você vai passar muito tempo digerindo tudo o que viu aqui. A gente está fazendo história”. Confira o papo abaixo:

Na quinta-feira, 18, é a minha vez de falar no evento, com uma palestra no painel “Serviços e ferramentas para governos e empresas”, ao lado de Giuliana Berchicci, Justin Newton e Juan Pablo Moreno. Além de ter o prazer de falar em um evento tão importante, também tenho a honra de trazer as principais novidades da conferência para o Future of Money.

Fique comigo nos próximos dias, aqui no site e também nas redes sociais do Future of Money, para conferir tudo que acontece por aqui. Na quarta-feira, 17, já vou mostrar os avanços da comunidade e, na sexta, 19, falaremos sobre os painéis que se destacaram nos últimos dias. Acompanhe tudo sobre esse mercado tão promissor!

*Camila Rioja Arantes é head da cLabs no Brasil e em El Salvador e trabalha na Celo. É membro do Conselho Editorial do MIT Computational Law Report. Advogada há mais de 10 anos, é pós-graduada em Economics for Competition Law pela King’s College London. Camila também é co-organizadora do São Paulo Legal Hackers e atuou como mentora no HackBrazil, uma iniciativa liderada por Harvard e MIT, assim como jurada do Inclusive Innovation Challenge do MIT. Já trabalhou em casos como a Operação Lava Jato, Cartel de Trem e Metrô e a fusão de US$ 135 bilhões da DowDupont. Camila também acumula passagens pelo Insper, FAAP, Escola Paulista de Direito e University College London como professora convidada.

