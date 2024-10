Alunos de universidade federal em MG terão treinamento sobre blockchain e criptomoedas

O hub brasileiro da Internet Computer (ICP Brasil) recentemente firmou uma parceria com a Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) para dar apoio ao Projeto de Extensão: Capacitação e Desenvolvimento em Tecnologia Blockchain e Criptoativos, como mais uma ação para promover a tecnologia brasileira.

Durante o projeto de expansão, o time da ICP Brasil será responsável pela formação e capacitação dos alunos, professores e colaboradores da universidade. A prática faz parte da ideia central do hub de aproximar a tecnologia de mais pessoas, desenvolver e capacitar os profissionais, e também incentivar novos talentos emergentes.

"Sabemos que podemos encontrar grandes talentos na universidade, por isso uma das linhas de trabalho do hub é de dar suporte a projetos de pesquisa, desenvolvimento e ensino nas universidades. Acreditamos que essa aproximação favorece o ambiente de desenvolvimento do ecossistema Brasileiro para usuários, builders e desenvolvedores de Blockchain e Web 3”, afirma João Kury, Hub Manager do ICP Hub Brasil.

A parceria com a Universidade foi através do professor da UFVJM, Erinaldo Barbosa da Silva, válida por todo o semestre letivo. Com a atuação educacional, o objetivo é o hub fornecer formação aos docentes e alunos para que estes sejam multiplicadores no ensino básico através do projeto do curso de extensão.

De acordo com o HUB tecnológico, a educação é o principal pilar para instruir e construir uma cultura blockchain, é o caminho para catalisar o desenvolvimento de novas soluções e profissionais, e também para inserir o Brasil na vitrine da tecnologia global, que ainda é um ecossistema concentrado.

Blockchain em Minas Gerais

Recentemente, o Governo de Minas Gerais deu um passo importante na modernização do Sistema Único de Saúde (SUS) com o lançamento do primeiro prontuário unificado baseado em tecnologia blockchain no Brasil.

O projeto, denominado Rede Mineira de Dados em Saúde (RDS-MG), será oficialmente apresentado no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Sul de Minas. Essa iniciativa visa centralizar e rastrear o histórico de atendimento dos pacientes no SUS de forma segura e acessível.

"O blockchain, tecnologia conhecida pela sua imutabilidade e capacidade de registrar informações em tempo real, oferece uma camada extra de proteção contra fraudes e violações de dados. Além disso, o prontuário digital unificado permitirá que médicos e profissionais de saúde tenham acesso integral às informações de saúde dos pacientes, melhorando a continuidade do atendimento em todo o estado", declarou o governo.

