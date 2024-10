Investidores de criptomoedas perdem R$ 2,4 bilhões após ataque do Irã contra Israel

O mercado de criptomoedas registrou uma perda de capitalização de 5% na última terça-feira, 1º, logo após a forte queda do bitcoin desencadeada por um ataque com mísseis do Irã contra Israel, representando uma nova escalada nos conflitos no Oriente Médio. E o impacto foi ainda maior no mercado futuro do setor.

Dados divulgados pela plataforma Coinglass apontam que cerca de US$ 450 milhões (R$ 2,4 bilhões, na cotação atual) foram liquidados no mercado futuro de preços de criptomoedas desde que o ataque ocorreu, se concentrando em opções de preço que projetavam uma alta dos ativos.

De acordo com a empresa, as perdas se concentram principalmente em investidores que estavam com aportes em contratos futuros de alta do bitcoin e do ether, que perderam US$ 122 milhões e US$ 100 milhões, respectivamente. Já os contratos futuros ligados a criptomoedas menores tiveram perdas de US$ 85 milhões.

As liquidações ocorrem em contratos futuros quando o investidor não consegue ter margem para manter o preço estabelecido naquele contrato. Em geral, elas ocorrem quando há um movimento brusco e acentuado do ativo muito divergente com o preço estabelecido no contrato.

O movimento reflete uma forte aversão a riscos entre investidores ao redor do mundo devido às incertezas sobre o futuro do conflito no Oriente Médio e os possíveis impactos na economia mundial. Além do Irã ter realizado o ataque a Israel, o governo israelense prometeu uma retaliação, indicando uma possível nova escalada no futuro próximo.

Logo após o ataque, o bitcoin registrou uma queda de mais de 4%, segundo dados do CoinMarketCap. Outras criptomoedas caíram ainda mais, perdendo até 8% de valor. E o movimento de queda se aprofundou nesta quarta-feira, 2, com mais perdas disseminadas entre os ativos.

Os investidores acabaram sendo pegos de surpresa pelo acontecimento. Antes disso, o mercado estava com uma projeção majoritariamente otimista sobre o futuro de preço do bitcoin tanto no mês de outubro quanto para o último trimestre do ano.

Na corretora de derivativos Deribit, por exemplo, a opção de preço mais negociada até esta semana era a de US$ 100 mil até o final de dezembro, o que representaria um novo recorde de preço. Agora, porém, investidores podem recalcular as projeções, refletindo os desdobramentos no cenário internacional.