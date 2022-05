Almoçando com bitcoin: uma história de pagamentos com a Lightning Network

A Lightning Network (LN) ficou um pouco mais rápida, pois o apropriadamete chamado Bolt Card agora permite que os entusiastas do bitcoin (BTC) paguem por bens e serviços usando tecnologia de aproximação.

Um analista de dados da empresa por trás do cartão, CoinCorner, levou o cartão Bolt em um teste na Ilha de Man, uma dependência da Coroa Britânica no Mar da Irlanda. “MSW” – como ele é conhecido – usou aproximação para pagar em mais de oito dispositivos de ponto de venda (PoS) durante sua investigação na hora do almoço.

Funcionava assim: para qualquer dispositivo PoS mostrando uma fatura Lightning, o MSW simplesmente passava o cartão Bolt habilitado para NFC nas proximidades. No total, o MSW 20 fez 20 pagamentos por cafés da manhã, almoços, bebidas e lanches usando o LN antes do lançamento do Bolt Card:

⚡️#LightningLunch - Dia 16⚡️

Macarrão de camarão, manga lassi

Cozinha de rua

Preço: 44.634 丰 (£ 11,50)

Notas: Magnífico como sempre, mas bastante picante

Dica profissional: faça sua pausa para o almoço mais cedo para economizar sats!

Total gasto: 413.107 丰 / £ 123,30

Valor atual: £ 110,06

— CoinCornerMSW (@CoinCornerMSW)

MSW disse ao Cointelegraph que usar o cartão Bolt “parecia completamente natural e funcionava exatamente como você esperaria:”

“Para mim, é um grande avanço em termos de experiência do usuário quando comparado à digitalização de códigos QR. Um bônus para mim foi conhecer alguns dos negócios locais ao redor da Ilha de Man e ver como eles adotaram o Bolt Card.”

Analista de dados para o núcleo, MSW também documentou o custo comparativo de se separar de Satoshis (a menor denominação de um bitcoin), versus pagar por refrescos com libras esterlinas, a moeda da Ilha de Man. À luz da recente ação do preço do mercado de baixa, o valor da libra é marginalmente maior.

Uma tecnologia de segunda camada no Bitcoin, o LN é ideal para pagamentos instantâneos e micropagamentos. No entanto, antes do Bolt Card, os compradores de El Salvador à Ilha de Man pagavam pelo LN digitalizando um código QR.

Para Danny Scott, CEO da CoinCorner, isso “não é tão eficiente e fácil de usar quanto precisamos para um público de massa”. O pagamento com códigos QR é demorado e complicado:

“Ainda envolve desbloquear um telefone, abrir um aplicativo, escanear um código QR e depois fazer a transação. Este é um retrocesso quando se trata de experiência do usuário em comparação com o que estamos acostumados hoje para pagamentos pessoais.”

No verdadeiro estilo Bitcoiner, o Bolt Card é interoperável com protocolos da indústria, incluindo Lightning e LNURL. Scott enfatiza que eles “explorarão outros conceitos sobre como melhorar o Bolt Card e a experiência do usuário para todos os casos de uso da Lightning”.

Ao todo, a Lightning Network continua a crescer, desde grandes integrações de pagamento, como com o Cash App, até movimentos de popularização e indivíduos que fazem micropagamentos.

O Bolt Card é outra inovação de pagamento Bitcoin; “produtos reais para o mundo real”, diz Scott. Em última análise, ele promove o caminho para a “hiperbitcoinização”.

