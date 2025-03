Adoção de bitcoin nos EUA é novo marco e 'redefine o conceito de reserva de valor no século 21'

Um importante passo na validação do bitcoin e uma decisão que reforça a ascensão de um novo tipo de reserva de valor no mercado. Para líderes de algumas das principais corretoras de criptomoedas do Brasil, esse é o significado da decisão dos Estados Unidos de criar uma reserva estratégica de bitcoin na última quinta-feira, 6.

À EXAME, executivos explicam que o desenvolvimento da reserva contribui para uma narrativa positiva em torno do bitcoin e para a sua crescente adoção como um equivalente ao "ouro digital". Com isso, as perspectivas para o ativo, e o seu valor, no longo prazo se tornaram ainda mais positivas.

Guilherme Sacamone, líder da OKX no Brasil, afirma que "a decisão dos EUA de criar uma reserva estratégica de bitcoin redefine o conceito de reserva de valor no século 21. Diferente do ouro, o bitcoin é mais escasso, totalmente divisível, facilmente verificável e transportável sem barreiras físicas, atributos que o tornam uma reserva mais eficiente na era digital".

"Ao reconhecer oficialmente o bitcoin como ativo estratégico, os EUA não apenas validam seu papel econômico, mas também sinalizam uma nova era em que o bitcoin pode substituir o ouro como o ativo definitivo de preservação de riqueza. A pergunta agora é: qual país seguirá esse caminho?", pontua.

Já Fabio Plein, diretor da Coinbase para as Américas, avalia que a ordem executiva assinada por Donald Trump nesta semana "é mais um passo que demonstra o comprometimento da administração Trump no avanço da indústria de criptomoedas globalmente",

Para o executivo, a decisão também deve incentivar outros países a criar as próprias reservas estratégias de bitcoin: "Acreditamos que a liderança nessa frente dos Estados Unidos pode inspirar o resto do G20 [grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo] e outros mercados globais a tomar medidas semelhantes".

Do ponto de vista do preço da criptomoeda, Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin, comenta que a criação da reserva já era esperada após ter sido prometida por Trump durante a campanha, mas que a reação do mercado ao anúncio acabou sendo "mista".

"O principal ponto de frustração foi o fato de que os EUA não anunciaram uma compra ativa de bitcoins no mercado, o que significa que não haverá uma nova pressão de compra. Muitos investidores esperavam que, além de converter os bitcoins apreendidos, os EUA também adquirissem mais bitcoin para compor essa reserva. Como isso não ocorreu, o preço do Bitcoin recuou na noite do anúncio", explica.

Apesar dessa reação negativa, ele ressalta que "a importância desse movimento é enorme". "O fato da maior economia do mundo reconhecer o bitcoin como uma reserva de valor estratégica legitima ainda mais o ativo e pode desencadear uma corrida para que outros países façam o mesmo".

"Alguns poderão utilizar bitcoins apreendidos, como os EUA fizeram, mas outros terão que comprá-los ou buscar exposição via ETFs e outros instrumentos financeiros. A reação do mercado reflete expectativas frustradas de curto prazo, mas, no longo prazo, essa decisão pode levar o bitcoin a novas máximas", comenta.

Rabelo pontua ainda que "há um ou dois anos, era impensável que os Estados Unidos adotassem essa postura em relação ao bitcoin. Agora, isso se tornou realidade, e esse direcionamento deve impulsionar o mercado cripto nas próximas semanas e meses".

