A tecnologia blockchain está mudando o agronegócio; entenda

O mundo dos investimentos está sendo revolucionado pelas novas tecnologias. O blockchain, inclusive, tem contribuído para a facilitar a comercialização de commodities e outros ativos financeiros.

O Bloco a Bloco, quadro de entrevistas do Future of Money, recebe Diogo Iafelice para falar sobre os impactos da tecnologia blockchain no agronegócio.

Sócio da Gavea Marketplace, bolsa de commodities em blockchain que torna o processo de negociação, Diogo contribui para a execução e liquidação barata e eficiente, conectando compradores e vendedores em um ambiente transparente e seguro, gerando rastreabilidade na origem dos produtos e validações ESG em todo o supply chain.

