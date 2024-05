A tão aguardada "primavera cripto" está chegando? Confira os fatores que podem indicar isso

A indústria das criptomoedas demonstra ter superado um período turbulento, marcado pela queda de preços de ativos no mercado, bem como pelo colapso de empresas e projetos do setor. Entretanto, ao contrário de outros “invernos”, termo informal usado para descrever períodos prolongados de desaceleração do mercado, temos indicativos de uma maturidade muito maior do universo cripto.

Apesar de todas as adversidades, continuamos a desenvolver inovações no blockchain, que está cada vez mais integrada às finanças tradicionais. Nesse sentido, as organizações não estão apenas se adaptando ao universo cripto, mas também estão participando no seu desenvolvimento e moldando o seu futuro.

Com a possível chegada dessa nova e aguardada fase, a Chainalysis divulgou na última semana o Spring Report 2024, analisando as dinâmicas que têm impulsionado a recuperação nos mercados de criptomoedas. Um dos fatores examinados é o crescimento no volume de stablecoins transacionadas nos últimos três meses.

Embora o bitcoin e o ether sejam mais populares, as stablecoins ultrapassaram todos os outros tipos de criptomoedas em uso, representando mais da metade de todo o volume transacionado no último trimestre.

Normalmente indexadas ao dólar dos Estados Unidos, elas oferecem a eficiência, segurança e transparência de uma criptomoeda sem exposição à volatilidade. Esse tipo de ativo é uma ferramenta importante para populações de países que enfrentam instabilidade cambial.

A exemplo disso, podemos observar que mercados emergentes como o Brasil, a Turquia e a Tailândia lideram o caminho na compra de stablecoins em porcentagem do PIB. Isso pode ser explicado pela frequente busca da população por ativos como o USDT para preservar suas economias quando a moeda local é desvalorizada.

Com a ascensão da economia digital, a crescente adoção de stablecoins demonstra o seu papel essencial em permitir a inclusão financeira e facilitar a entrada no mercado global para os desbancarizados.

O Spring Report 2024 também examina alguns dos fatores que demonstram que o período de inverno ficou para trás, como aprovação dos ETFs (fundos de índice) de Bitcoin e seus efeitos nos preços dos ativos - com destaque para o próprio bitcoin, que atingiu sua máxima histórica de aproximadamente US$ 70 mil no mês de março.

É importante destacar que os preços não são a única métrica que sugere uma recuperação. Observamos o volume de transações no blockchain ultrapassar as máximas alcançadas durante o bull market em 2021. Ao examinarmos a progressão do ecossistema cripto, particularmente por meio da atividade on-chain, volume transacionado e adoção, fica claro que estamos vivenciando uma mudança sísmica.

Essa transição do inverno para a primavera não é apenas um renascimento das fortunas com criptomoedas, mas também um passo significativo para um futuro no qual a tecnologia blockchain e os ativos criptográficos sejam parte integral do cenário financeiro global. Essa jornada está repleta de obstáculos e possibilidades, mas com uma abordagem que combina otimismo com o compromisso e a inovação, traremos cada vez mais disrupções e melhorias para a infraestrutura financeira do mundo.

