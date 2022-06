'A FTX tem a responsabilidade de intervir', diz CEO de corretora sobre colapso de criptomoedas

Várias empresas de criptomoedas estão enfrentando problemas de liquidez (de gravidade variável) como resultado da forte desaceleração do mercado ao longo de 2022. Grandes empresas como Celsius e Three Arrows Capital (3AC) estão à beira da insolvência e podem potencialmente derrubar outras com eles se eles caíssem.

Durante uma entrevista à NPR no domingo, a SBF afirmou que, dada a estatura de suas empresas, Alameda e FTX, ele acredita que elas “têm a responsabilidade de considerar seriamente intervir, mesmo que seja uma perda para nós mesmos, para conter o contágio:”

“Mesmo se não fomos nós que causamos isso, ou não estávamos envolvidos nisso. Acho que é isso que é saudável para o ecossistema e quero fazer o que for possível ajudá-lo a crescer e prosperar.”

A SBF acrescentou que suas empresas fizeram isso “várias vezes no passado”, ao apontar que a FTX forneceu à exchange japonesa Liquid um financiamento de US$ 120 milhões no ano passado, depois de US$ 100 milhões em agosto. Notavelmente, a FTX anunciou planos de adquirir a Liquid logo após fornecer financiamento, e o acordo teria sido fechado em março deste ano.

“Nós, acho que cerca de 24 horas depois, intervimos e demos a eles uma linha de crédito bastante ampla para poder cobrir todas as suas demandas, para garantir que os clientes fossem atendidos enquanto pensavam na solução de longo prazo”, disse ele.

Mais recentemente, no entanto, a corretora de criptomoedas Voyager Digital anunciou no sábado que a Alameda concordou em conceder à empresa um empréstimo de 200 milhões de USD Coin (USDC) e uma “linha de crédito rotativo” de 15.000 bitcoin no valor de US$ 298,9 milhões a preços atuais.

A Voyager Digital observou que suas linhas de crédito oferecidas pela Alameda expirarão em 31 de dezembro de 2024 e terão uma taxa de juros anual de 5% pagável no vencimento. A empresa afirmou que só usará as linhas de crédito “se necessário para proteger os ativos dos clientes” em meio à forte volatilidade do mercado.

“Os recursos da linha de crédito devem ser usados ​​para proteger os ativos dos clientes à luz da atual volatilidade do mercado e somente se tal uso for necessário”, afirmou a empresa.

Embora a SBF tenha delineado boas intenções para ajudar as empresas de criptomoedas em dificuldades, surgiram neste mês rumores contraditórios de que a Alameda desempenhou um papel na recente instabilidade de Celsius.

Analistas como PlanC sugeriram a seus 145.300 seguidores no Twitter na semana passada que a Alameda realizou uma venda de 50.000 Ether (stETH) no início deste mês em uma tentativa de desparear seu preço do Ether (ETH) e comprometer uma grande posição stETH detida pela Celsius , pois impediria a empresa de trocar o ativo pelo valor equivalente de ETH.

Depois que os rumores foram apresentados à SBF via Twitter na segunda-feira, eles rejeitaram completamente as alegações, observando que:

“Haha isso é definitivamente falso. Queremos ajudar aqueles que podemos no ecossistema e não temos interesse em prejudicá-los – isso apenas prejudica a nós e a todo o ecossistema", publicou o CEO da FTX no Twitter.

