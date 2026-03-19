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72% dos cabos submarinos teriam que falhar para impactar o bitcoin

Os últimos 11 anos mostraram que o bitcoin tem sido resiliente a falhas aleatórias em cabos submarinos intercontinentais, mas pode ser vulnerável a ataques direcionados

(BORIS HORVAT/AFP/Getty Images)

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Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 19 de março de 2026 às 14h00.

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Quase três quartos de todos os cabos de fibra óptica submarinos (responsáveis por cerca de 99% do tráfego internacional de internet) precisariam falhar para causar um impacto significativo no Bitcoin, segundo um estudo divulgado no início deste ano.

Na pesquisa, primeiro publicada em fevereiro e revisada pela última vez em 12 de março, os pesquisadores Wenbin Wu e Alexander Neumueller, do Cambridge Centre for Alternative Finance, disseram ter utilizado dados da rede P2P de 2014 a 2025 e 68 eventos confirmados de falha de cabos para aplicar um modelo de cascata em nível de país e avaliar a resiliência da infraestrutura física do Bitcoin.

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Eles afirmam que se trata do primeiro estudo longitudinal sobre a resiliência do Bitcoin a falhas em cabos submarinos e que ajuda a responder uma antiga questão sobre o que aconteceria com o Bitcoin caso a internet fosse interrompida.

Os pesquisadores descobriram que o limiar crítico de falha para remoções aleatórias de cabos está entre 0,72 e 0,92, o que significa que 72% a 92% de todos os cabos submarinos intercontinentais precisariam falhar antes que mais de 10% dos nós da rede se desconectassem.

No entanto, a rede Bitcoin se mostrou mais vulnerável a ataques direcionados a gargalos específicos de cabos submarinos, que seriam uma estratégia “uma ordem de magnitude mais eficaz”, com um limiar crítico de falha entre 0,05 e 0,20.

O estudo também concluiu que o Tor (The Onion Router) cria uma “barreira composta contra interrupções”, devido à atual concentração de infraestrutura de retransmissão em países europeus bem conectados.

O Tor é semelhante a VPNs, redirecionando o tráfego da internet por uma cadeia de servidores voluntários ao redor do mundo e adicionando uma camada de criptografia em cada salto para garantir privacidade, como as camadas de uma cebola.

A rede Bitcoin utiliza o Tor para ocultar os nós, o que significa que suas localizações físicas ficam escondidas. O estudo revelou que 64% dos nós de Bitcoin são essencialmente “invisíveis” para pesquisadores.

“O uso do Tor aumenta a resiliência sob a atual geografia de relays, em vez de introduzir fragilidade oculta”, afirma o estudo.

Isso ocorre porque a infraestrutura de relays do Tor está concentrada em Alemanha, França e Holanda, países com ampla conectividade submarina redundante — o que significa que falhas em cabos raramente derrubam a capacidade de retransmissão.

Correlação quase zero

Os pesquisadores concluíram que 87% dos 68 eventos históricos confirmados de falha de cabos causaram impacto inferior a 5% nos nós da rede.

Além disso, esses eventos mostraram correlação praticamente nula com o preço do bitcoin, com um coeficiente estatístico insignificante de −0,02.

Eles também observaram que a diversificação geográfica da mineração de BTC “não alterou materialmente a resiliência da infraestrutura”, o que está mais relacionado à topologia física dos cabos do que à distribuição da taxa de hash.

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