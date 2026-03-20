Bitcoin se mantém acima de US$ 70 mil, mas tem tendência negativa

Nesta sexta-feira, 20, o bitcoin é negociado "de lado", sem variação expressiva nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda do mundo se mantém na casa dos US$ 70 mil enquanto desdobramentos macroeconômicos e geopolíticos seguem impactando o apetite ao risco do mercado. Apesar disso, um especialista aponta cautela e expectativa de curto prazo negativa para o bitcoin.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 70.363, com queda de 0,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de mais de 2,6%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 23 pontos.

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"Os mercados globais seguem operando com cautela enquanto investidores monitoram os impactos contínuos da guerra no Oriente Médio sobre energia e inflação. O petróleo permanece elevado, reforçando o risco de um novo choque inflacionário global, enquanto o dólar segue forte e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permanecem pressionados. Além disso, o ambiente de política monetária mais restritiva continua limitando o apetite por risco, com investidores aguardando sinais mais claros dos bancos centrais em meio à volatilidade crescente", disse André Franco, CEO da Boost Research.

Previsão para o bitcoin

"Já o bitcoin apresenta expectativa de curto prazo neutra a levemente negativa. O cenário macro segue desafiador, com petróleo alto, dólar forte e juros elevados comprimindo a liquidez global, fator que tende a limitar movimentos de alta no curto prazo. Ao mesmo tempo, o BTC tem mostrado resiliência ao se manter acima da região dos US$ 70 mil, mesmo após rejeições recentes próximas dos US$ 73 mil–75 mil. Nas próximas horas, o ativo tende a permanecer em consolidação entre US$ 69.5 mil e US$ 72.5 mil, com viés levemente negativo enquanto o mercado segue em modo defensivo", acrescentou.

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