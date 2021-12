6 criptomoedas que este especialista está comprando enquanto o mercado cai

Não é segredo para ninguém que o mercado de criptoativos está enfrentando uma forte queda e muitos investidores estão assustados, muitos desfazendo suas posições e em alguns casos até realizando o prejuízo. O bitcoin (BTC), principal criptomoeda do mundo, caiu de US$ 68 mil no início de novembro para US$ 43 mil no começo de dezembro - agora, é negociado a US$ 50 mil. Confira o gráfico de oscilação do preço da criptomoeda nos últimos 30 dias.

Mas, afinal, por que tudo está caindo no mercado de criptoativos?

Por ser a principal cripto do mundo, o bitcoin costuma puxar as demais tanto na alta quanto na baixa, um dos motivos para boa parte das criptomoedas estarem despencando.

Além disso, o mercado cripto, apesar de não ter correlação com outros mercados, acaba, muitas vezes, seguindo tendências globais. No mercado de ações, as bolsas mundiais estão caindo, enquanto a bolsa de valores brasileira segue o mesmo ritmo.

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, vem de uma sequência de cinco baixas mensais consecutivas e caminha no momento para fechar o ano em queda de quase 12%, mesmo com as altas dos últimos pregões. Confira abaixo o gráfico de oscilação do Ibovespa desde o início deste ano:

Os dois principais motivos para o mau momento dos mercados são:

o surgimento e a expansão da variante Ômicron do coronavírus;

o receio sobre a economia norte-americana, que segue tentando se recuperar da crise, mas gerou menos emprego do que o esperado.

Tudo isso afeta o mercado e as economias globais como um todo. No entanto, no mercado dos criptoativos as quedas não são pequenas, elas acontecem muito rápido e em número muito altos.

Criptomoedas derretendo: crise ou oportunidade?

Mas enquanto alguns veem a queda do mercado cripto com preocupação, outros enxergam oportunidades. O especialista em criptomoedas da EXAME Invest, Felipe Dantas, explica que, para aqueles que têm uma estratégia de longo prazo ao investir neste mercado, agora é o momento de comprar a preços muito baixos. "Quem ganhou dinheiro de verdade com criptomoedas é porque comprou quando o mercado estava derretendo", diz.

Para Dantas, o principal erro dos investidores em criptomoedas é o mesmo de qualquer investidor despreparado. "O pessoal se desespera e começa a vender tudo quando está caindo para comprar quando volta a valorizar. Quando estamos falando de investimento a longo prazo, se você investe em projetos que acredita, não faz sentido esperar ele ficar caro para comprar, tem que investir enquanto está barato”, reforça.

O especialista contou sobre como tem operado e o que tem comprado neste momento de forte desvalorização dos criptoativos. Ele fez uma lista com 6 criptomoedas que tem comprado a preços baixos durante a queda do mercado. No entanto, o especialista reforça que nenhum dos ativos citados por ele são uma recomendação de compra, ele ressalta que está abrindo o seu modo de investir para que outros investidores analisem e entendam o que faz sentido para eles. Confira abaixo as 6 criptomoedas da lista:

1- Fantom (FTM)

Nesse caso de queda do mercado, a estratégia adotada por Dantas para a sua carteira de investimentos é olhar para as grandes apostas dos criptoativos, as criptomoedas conhecidas mundialmente e com alto valor de mercado. Ao pensar assim, o investidor compra os ativos por um preço bem abaixo do que o que realmente valem, e, no longo prazo, garante o lucro sobre o investimento.

Nesse sentido, uma das apostas do especialista nesse momento é a Fantom (FTM), uma plataforma de contratos inteligentes. "Existem vários projetos maravilhosos que estão muito baratos por causa de toda essa queda. A Fantom (FTM), por exemplo, já chegou a bater US$ 6 bilhões em valor de mercado e agora já voltou para os US$ 4 bilhões", afirma.

2 - Solana (SOL)

Dantas explica que seu método é olhar para projetos que acredita ter um grande futuro e aumentar as suas posições aos poucos. “Solana (SOL) é um projeto absurdo, por exemplo, que está barato. Hoje, a Solana (SOL) é uma das criptomoedas mais utilizadas para fazer staking (método para gerar renda passiva com criptomoedas, uma espécie de "dividendos")”, diz.

3 - Cardano (ADO)

O especialista da EXAME Invest conta que tem investido em Cardano (ADO) desde 2018. “O pessoal estava se matando para comprar Cardano a US$ 3, agora a US$ 1,31 ninguém compra. Ela é mais lenta que o mercado, eu concordo, mas continua entregando o que prometeram entregar. Não é igual a Solana (SOL) que tem um monte de dinheiro, é diferente, mas ainda assim a Cardano (ADO) é muito forte”.

4 - Chainlink (LINK)

A principal dica de Dantas é: entenda os projetos em que você acredita e aproveite o momento de queda. "Chainlink (LINK) está sendo negociada a 18 dólares. Eu fiz uma compra há pouco tempo por 35 dólares, porque eu não pagaria 18 agora? Só se eu estiver louco. É um projeto que eu acredito a longo prazo, então com certeza vou comprar mais dele", diz o especialista.

5 - Axie Infinity (AXS)

Uma das sensações do mundo cripto, os cryptogames também foram afetados pela queda do mercado. O conselho dado por Dantas é analisar os jogos que têm uma estrutura sólida, bons parceiros, bons investidores e um número interessante de jogadores. "Axie Infinity (AXS) perdeu US$ 100, mas o cryptogame segue rodando, está indo bem, estão ganhando dinheiro. Os games continuam rodando independentemente da queda do mercado”, afirma.

6 - FTX Token (FTT)

Agora partindo para as corretoras descentralizadas (DEX), a aposta de Dantas para a queda do mercado é a FTX Token (FTT). "Eu vejo FTX Token (FTT) subindo muito forte, porque eles estão captando uma fortuna de investidores para criar a plataforma mais rápida e mais fácil de negociar. Se eu for apostar pesado em alguma corretora, é nela, que está valendo só US$ 5 bilhões agora. A Binance, por exemplo, está valendo US$ 93 bilhões.”

"Muitas pessoas perguntam: é um inverno cripto? A verdade é que ninguém sabe, e quem fala que sabe está mentindo. Por isso é preciso ter uma estratégia e comprar projetos nos quais você acredita. Se o projeto é bom e o mercado esquenta, você vai ganhar dinheiro”, afirma Dantas.

De modo geral, a única recomendação feita pelo especialista em criptomoedas da EXAME Invest é olhar para os projetos que você já tinha interesse e aumentar a sua posição aos poucos. “Agora é o momento de comprar, adquirir um ativo depois que explodiu não faz sentido”, afirma. Além disso, o especialista preparou um conteúdo gratuito e exclusivo para ajudar investidores a lucrarem com criptomoedas.

