5º país com mais usuários de internet, Brasil é líder em adoção de criptomoedas na América Latina

Mesmo com a queda de mais de 60% na cotação dos principais criptoativos em 2022, o brasileiro segue otimista e disposto a utilizar a tecnologia blockchain. Classificado como o 5º país com mais usuários de internet no mundo, o Brasil fica em primeiro lugar quando o assunto é a adoção de ativos digitais na América Latina.

Um estudo divulgado pela plataforma Cupom Valido com dados do Statista sobre usuários de internet no mundo colocou o Brasil em 5º lugar no ranking mundial de países com a maior quantidade de usuários de internet. O país fica atrás somente da China (1 bilhão), Índia (658 milhões), Estados Unidos (307 milhões) e Indonésia (204 milhões).

Dos mais de 165 milhões de usuários de internet no Brasil, muitos deles estão cada vez mais dispostos a adotar a tecnologia blockchain, criptomoedas e NFTs, segundo um estudo da Chainalysis.

A terceira edição do Global Crypto Adoption Index, ou “Índice Global de Adoção Cripto” em português, colocou o Brasil em sétimo lugar no mundo entre os países que mais adotaram as criptomoedas em 2022. Da América Latina, o país é o mais bem posicionado no ranking, subindo sete posições desde a última edição da pesquisa.

Nos primeiros lugares, ficam Vietnã, Filipinas, Ucrânia, Índia, Estados Unidos e Paquistão, respectivamente.

Desenvolvido pela Chainalysis, empresa norte-americana de análise em blockchain, o estudo utiliza uma metodologia exclusiva para determinar o nível de adoção da tecnologia blockchain e das criptomoedas em 154 países.

A rápida ascensão do Brasil no ranking pode ser justificada pelo processo de digitalização financeira empregado no país, principalmente por esforços do Banco Central.

A MetaMask, maior carteira de criptomoedas do mundo com mais de 30 milhões de usuários ativos mensais, anunciou que o Brasil fica em 2º lugar entre os seus usuários. Além disso, eles também ocupam o 2º lugar no uso de finanças descentralizadas e em 3º entre os usuários de plataformas de jogos em blockchain.

Desenvolvida pela ConsenSys, a MetaMask anunciou no último mês a integração com o Pix, ferramenta do Banco Central para transações instantâneas. Dessa forma, clientes brasileiros conseguem investir em criptomoedas diretamente em sua carteira digital através do Pix.

Com a funcionalidade, executivos da ConsenSys esperam impulsionar ainda mais a adoção da tecnologia no país. “O Brasil é o futuro”, afirmou Daniel Lynch, diretor sênior de vendas estratégicas na ConsenSys.

“Com o Pix, a população brasileira já conseguiu aprender muito sobre transacionar digitalmente o dinheiro, com QR Codes, códigos e chaves Pix. Isso facilita muito quando você vai passar para o mundo cripto, onde você também tem que compartilhar uma chave com alguém para receber, ou mostrar um QR Code... dar esse passo do Pix para cripto é muito mais fácil”, comentou Bárbara Schorchit, sênior product manager da MetaMask, em entrevista exclusiva à EXAME.

