5 criptomoedas que podem disparar em abril, segundo especialistas

Em abril, o mercado de criptomoedas inicia o mês ainda em cautela e incerteza quanto aos rumos que os conflitos geopolíticos entre Estados Unidos, Israel e Irã podem tomar. A escalada recente de conflitos no Oriente Médio, com a declaração de Donald Trump de que pode voltar a atacar o Irã nas próximas semanas, deve trazer impactos significativos no sentimento de investidores.

Apesar disso, especialistas revelaram quais criptomoedas ainda podem disparar em abril. Confira:

1. Bitcoin (BTC)

“Em abril, o bitcoin segue como o principal ativo de referência do mercado cripto, consolidando seu papel como reserva de valor digital e base de liquidez do ecossistema. Após um ciclo de maior institucionalização, o BTC entra em um momento mais maduro, com menor dependência de narrativas especulativas e maior correlação com fluxos macro e alocação de capital institucional”, disse Julián Colombo, diretor sênior de políticas públicas e estratégia para a América do Sul na Bitso.

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM26, válido até 30/06/2026.

“Para o mês, o bitcoin tende a funcionar como ‘porto seguro’ dentro do universo cripto, sendo o ativo que absorve movimentos de aversão a risco e serve como ponto de equilíbrio em períodos de maior volatilidade. Seu potencial de valorização permanece, mas o destaque está na estabilidade relativa e na confiança do mercado. Todos os drivers desta correção são externos ao cripto (guerra, petróleo, taxas, mecânica de opções). Isso importa: quando o cripto cai por razões macro e não por razões próprias, o argumento da maturidade do mercado se fortalece, não se enfraquece”, acrescentou.

2. Ether (ETH)

“O ether segue como a principal infraestrutura para aplicações financeiras, tokenização de ativos e emissão de stablecoins. O crescimento das soluções de segunda camada e o aumento de ETH em staking reforçam a narrativa do ativo como base da nova infraestrutura financeira digital. A evolução do ecossistema institucional continua sendo um dos principais fatores a acompanhar”, justificou Marcelo Person, diretor de tesouraria e mercados na Foxbit.

3. Solana (SOL)

“A Solana segue como uma das principais apostas para abril entre as blockchains de alta performance. Em um contexto em que aplicações voltadas ao usuário final, pagamentos digitais e soluções em escala ganham relevância, a rede se destaca por sua velocidade e baixos custos”, disse Julián Colombo, diretor sênior de políticas públicas e estratégia para a América do Sul na Bitso.

“Para 2026, a narrativa de eficiência operacional continua forte, e a SOL tende a capturar esse movimento, especialmente em mercados emergentes e aplicações que exigem alto volume transacional. Apesar da volatilidade inerente às altcoins, seu potencial de valorização permanece atrativo diante do crescimento do ecossistema”, acrescentou.

4. USD Coin (USDC)

“Mais do que um ativo defensivo, o USDC se consolida como peça central da infraestrutura financeira baseada em blockchain. O crescimento do uso de stablecoins em pagamentos internacionais, operações corporativas e tokenização de ativos reforça a importância dessas moedas digitais no mercado. Em muitos ciclos, o aumento da capitalização de stablecoins antecede movimentos mais amplos de mercado, tornando o ativo relevante para acompanhar o fluxo de capital dentro do setor”, explicou Marcelo Person, da Foxbit.

5. Bittensor (TAO)

“Entre as narrativas emergentes, os tokens ligados à inteligência artificial seguem ganhando espaço. Projetos como Bittensor (TAO) e Render (RNDR) continuam entre os mais observados, impulsionados pela crescente demanda por infraestrutura computacional e soluções descentralizadas voltadas à IA. Esses ativos têm se destacado pela capacidade de conectar tendências tecnológicas com o universo cripto, o que pode sustentar o interesse do mercado ao longo de abril”, disse Guilherme Fais, head de finanças da NovaDAX.

O especialista ainda conclui que, apesar das oportunidades, o cenário do mercado cripto ainda exige cautela:

“O ambiente macroeconômico permanece desafiador, com política monetária restritiva e riscos geopolíticos que podem impactar o apetite por ativos de maior risco. Nesse contexto, o mercado tende a continuar mais seletivo, favorecendo projetos com fundamentos mais sólidos e narrativas bem definidas”, disse Guilherme Fais.

“Diante desse cenário, abril se apresenta como um período de consolidação e definição de direção para o mercado de criptomoedas. O comportamento do bitcoin, aliado à evolução do ambiente macro e ao fortalecimento de narrativas específicas, deve determinar quais ativos terão maior destaque nas próximas semanas”, acrescentou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok