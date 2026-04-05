Como a institucionalização está redesenhando o acesso ao mercado cripto no Brasil

Por Andrew Forson*

Em 2026, o mercado de criptoativos no Brasil passa a operar em um novo estágio de maturidade. A combinação entre regulação mais estruturada, avanço de instrumentos financeiros e maior presença de investidores institucionais aproxima esse mercado da lógica do sistema financeiro tradicional.

Esse movimento se torna mais evidente com a evolução recente da regulação. A implementação da Declaração de Criptoativos (DeCripto) pela Receita Federal e o avanço da atuação do Banco Central na supervisão dos ativos virtuais elevam o nível de padronização, transparência e integração com o restante do sistema. O mercado passa a operar com regras mais claras e maior previsibilidade.

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Até pouco tempo atrás, investir em cripto envolvia uma camada operacional relevante. Custódia, segurança, execução e múltiplas plataformas faziam parte da equação, além do próprio risco de mercado. Essa complexidade limitava a entrada de uma parcela relevante de capital.

Esse cenário começa a mudar com a consolidação de estruturas mais próximas ao mercado financeiro tradicional.

Produtos regulados, como ETPs, permitem acessar criptoativos por meio de plataformas já conhecidas, com custódia institucional, governança definida e processos de compliance estabelecidos. A exposição ao ativo passa a acontecer dentro de uma estrutura mais simples e familiar para o investidor.

Esse movimento amplia o acesso e altera o perfil dos participantes. Investidores que já operam em ambientes regulados passam a incorporar cripto dentro de uma lógica de portfólio, utilizando critérios semelhantes aos aplicados em outras classes de ativos.

A dinâmica de mercado também evolui. O aumento de liquidez contribui para uma melhor formação de preços e maior eficiência, ao mesmo tempo em que conecta os ativos digitais de forma mais direta aos fluxos macroeconômicos globais.

Durante muito tempo, o risco em cripto esteve dividido entre o ativo e a infraestrutura. Com a evolução dessas estruturas, a parcela operacional desse risco diminui, tornando a exposição mais clara do ponto de vista de alocação.

No Brasil, esse movimento já se reflete na própria infraestrutura de mercado. A B3 amplia a oferta de produtos ligados a ativos digitais, enquanto o ambiente regulatório avança em direção a padrões internacionais de reporte e supervisão.

Para o investidor, o impacto é direto. O acesso passa a acontecer dentro de plataformas conhecidas, com instrumentos que seguem a lógica tradicional de investimento, reduzindo a complexidade operacional.

A transformação em curso não está no comportamento dos ativos, mas na forma como o mercado se organiza ao redor deles. À medida que a infraestrutura evolui, cripto deixa de ser um nicho operacional complexo e passa a se consolidar como uma classe de ativos integrada às estratégias de investimento.

*Andrew Forson é CEO da DeFi Technologies.

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