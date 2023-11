3 criptomoedas que podem bater novos recordes de preço em breve

Acompanhar o rali de uma criptomoeda até o topo histórico é uma injeção de euforia na veia de qualquer investidor. Não conseguimos ter essa emoção em escala propriamente desde o último ciclo de alta, em 2021, mas acredito que não precisaremos esperar muito até podermos viver este sentimento novamente. Claro que sem nos deixar dominar por ele e, sim, desfrutar de seus benefícios.

Mas o que é exatamente um topo histórico? Topo é o ponto mais alto de um movimento de alta de um ativo, que antecede um movimento na direção contrária, para baixo. O topo histórico é, portanto, o maior topo registrado na história do ativo.

No mercado cripto, também chamamos pela expressão em inglês All Time High (ATH), “a maior alta de todos os tempos”, ou seja, o preço máximo que aquela cripto atingiu. Vivenciar o momento de um ATH é marcante tanto para o investidor exposto ao ativo em questão quanto para o projeto que chega lá, claro.

Uma pergunta que tenho recebido bastante de quem me acompanha nas redes sociais é sobre que criptos teriam chances reais de repetir seus ATH e ainda ir além, fazendo novos topos históricos.

Vou usar este espaço para responder aos seguidores e a todo mundo que está com a mesma dúvida na cabeça.

Eu acredito na possibilidade de muitas altcoins conseguirem bater seus recordes históricos de preço. Existem três moedas, porém, em que estou mais confiante: Polygon (MATIC), Solana (SOL) e Polkadot (DOT).

Vamos falar sobre elas e fazer uma pequena análise para vocês entenderem o porquê da minha aposta.

Polygon (MATIC)

O token foi batizado de MATIC porque a Polygon nasceu “Matic Network”, em 2017, e no início de 2021 ganhou o nome que leva hoje.

É considerada um dos projetos mais promissores entre as dezenas de milhares de criptomoedas existentes no mercado. Trata-se de uma solução de escalabilidade da Ethereum que oferece uma série de ferramentas com o objetivo de melhorar a velocidade e reduzir os custos das operações para os usuários.

O preço do token MATIC está muito abaixo de seu valor se considerarmos a sua potencial capacidade de gerar benefícios para o ecossistema blockchain e cripto.

Eu acredito que, no próximo ciclo de alta, o ativo pode multiplicar até 20 vezes o seu preço atual e deve fazer novo topo histórico.

O ATH de MATIC aconteceu na última semana do ano de 2021, em 27 de dezembro, depois de passada a maior parte da euforia daquele bull market, quando vários ativos já haviam começado a descer a ladeira. Ela foi a única que continuou subindo no meio da quebradeira. Este ano, desde o meio de outubro, ela tem se valorizado, mas nada, obviamente, comparado ao último verão cripto. O preço neste momento em que escrevo está um pouco acima dos US$ 0,80.

Eu, particularmente, acredito que MATIC está apresentando um padrão atual de movimentações saudáveis. Acho que a moeda pode chegar aos US$ 15 na próxima temporada de alta. Neste momento, ela tem um valor de mercado (market cap) de quase US$ 8 bilhões (valendo pouco mais de US$ 0,80), enquanto seu maior market cap de todos os tempos, em 2021, foi muito próximo aos US$ 20 bilhões, quando bateu quase US$ 3. Para chegar aos US$ 15, grosso modo, teria que fazer algo como US$ 100 bilhões de market cap, o que não é difícil, considerando tudo o que a Polygon está entregando e promete entregar ao mercado.

Vocês podem conferir o histórico de preço da moeda no gráfico a seguir, retirado do site Cryptorank.io.

A Polygon ainda está entrando com novidades que podem trazer mais valorização no curto prazo. Ela apresenta o token POL, combustível da nova estrutura de seu ecossistema, que deve ampliar a relevância do projeto na criptoesfera.

Solana (SOL)

Como vocês podem ver no gráfico, SOL está muito defasada em relação aos US$ 259 de seu ATH. Seu preço no momento em que escrevo está quase US$ 50, tendo superado uma forte resistência na altura dos US$ 47. SOL chegou a custar US$ 0,50 em seu All Time Low (ATL, preço mais baixo de todos os tempos).

A criptomoeda sofreu um terrível baque no fim de 2022 com o início da derrocada de Sam Bankman-Fried, fundador da FTX e da Alameda Research. O projeto Solana estava fortemente ligado a essas empresas e foi levado junto pela crise.

No entanto, vem mostrando resiliência ao superar a confusão, com crescimento dos usuários ativos diários e do TVL, o valor total dos ativos bloqueados em seus contratos inteligentes.

Para superar o topo histórico, SOL teria que multiplicar por volta de cinco vezes seu preço hoje e, daí, seguir estrada acima. Acho super possível isso acontecer, principalmente por conta dessa demonstração de resiliência e do potencial de geração de valor para o mercado.

Recentemente, a Solana fez uma integração com a gigante do comércio eletrônico Shopify e a Render Network anunciou sua migração para a rede.

Polkadot (DOT)

A Polkadot é uma plataforma que trabalha para que diferentes blockchains se comuniquem entre si. A interoperabilidade, ou seja, a troca de informações e ativos entre as blockchains, é um dos principais pilares a serem desenvolvidos para alavancar a adoção cripto. O projeto também se propõe a resolver as limitações de escalabilidade e governança ainda muito presentes no setor.

A Polkadot tem como fundador um dos icônicos personagens do universo das criptomoedas, Gavin Wood, que fundou o protocolo após participar da criação da Ethereum ao lado de Vitalik Buterin.

O mercado aguarda com ansiedade a chegada da Polkadot 2.0, que, acredita-se, está batendo à porta. Uma das pretensões de Wood com os novos rumos é facilitar o fluxo de companhias da Web2 para a Web3, termo, inclusive, cunhado por ele mesmo lá em 2014. Esse trânsito será vital para aumentar a adoção.

Se vocês observarem a linha do tempo de DOT, o preço da cripto, hoje cerca de US$ 5, está praticamente no mesmo patamar de seu lançamento. Isso nos deixa uma assimetria muito boa, dado que seu ATH é US$ 54,85. Podemos passar desse ponto? Acredito que sim. Ela pode nos dar muitas alegrias no ciclo de alta.

Vimos que as oportunidades estão diante de nós e, como eu expliquei na coluna passada, que você pode ler aqui, é hora de acumular altcoins aproveitando os excelentes descontos.

O risco no caso da Polkadot, por exemplo, acaba sendo muito pequeno. E o cenário se repete em outras altcoins. Por isso, aproveite para fazer o seu dever de casa, estude e analise as criptomoedas e seus potenciais. Assim, estará capacitado a tomar decisões mais assertivas quando o mercado de alta chegar. E ele está próximo!

