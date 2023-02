24% dos criptoativos lançados em 2022 podem ter sido alvo de 'pump and dump'

Um relatório divulgado pela empresa de análise de dados Chainalysis nesta quinta-feira, 16, aponta que ao menos 24% de todos os criptoativos lançados em 2022 podem ter sido usados em esquemas de "pump and dump", uma prática em que grupos investem fortemente em um ativo para atrair investidores e então vendem suas posições a preços maiores.

Os dados do levantamento apontam que, dos 40.521 tokens lançados em 2022 e que ganharam tração para possibilitar uma análise, 9.902 tiveram uma forte queda de preço na primeira semana após a liberação para aquisição, o que representa um indício de pump and dump.

"Os esquemas de pump and dump nas finanças tradicionais são bastante simples: os detentores de um ativo negociável, como ações de uma empresa, promoverão pesadamente o ativo para outros investidores, geralmente usando declarações enganosas, fazendo com que o preço suba rapidamente à medida que novos investidores compram. Os detentores venderão suas ações supervalorizadas com lucro, fazendo com que o preço caia, deixando os investidores mais novos presos a um ativo de baixo valor", explica a Chainalysis.

A empresa avalia que esses esquemas também se tornaram comuns no mercado de criptoativos, em especial devido à relativa facilidade para criar e lançar tokens e inflar artificialmente o preço desses ativos, gerando volumes de negociação inicial altos e controlando a oferta em circulação, tudo isso podendo manter o anonimato.

Em 2022, ao menos 1,1 milhão de tokens forem lançados nos blockchains Ethereum e BNB Chain. Entretanto, "a vasta maioria teve virtualmente nenhuma tração", observa a Chainalysis. Os critérios para determinar isso se centraram nas negociações ocorrendo em corretoras descentralizadas (DEXes, na sigla em inglês).

Para caracterizar um esquema de pump and dump, a Chainalysis estabeleceu que seria preciso que o criptoativo tivessem uma queda de pelo menos 90% já na sua primeira semana de negociação pública, o que "pode sugerir que os criadores do token e os primeiros detentores descartaram ele com extrema rapidez".

"É possível, é claro, que em alguns casos as equipes envolvidas com lançamentos de tokens tenham feito o possível para formar uma oferta saudável, e a queda subsequente no preço foi simplesmente devido às forças do mercado e aos desafios decorrentes de infraestrutura menos estabelecida para criação de mercado no espaço digital", pontua a empresa.

Mesmo assim, a empresa descobriu que os 25 criptoativos com maior queda de preço tinham indícios de que "quase certamente foram projetados" exclusivamente para a prática de pump and dump. Vários deles também tinham um código malicioso que impede os novos compradores de venderem o token posteriormente.

O relatório aponta ainda que os investidores enganados aplicaram cerca de US$ 4,6 bilhões nos criptoativos identificados como alvos de pump and dump. Para a Chainalysis, o valor é "relativamente trivial quando comparado aos trilhões de volume transacionado no mercado em 2022, mas ainda substancial considerando o dano aos investidores".

Pelas estimativas da empresa, os criminosos que realizaram o golpe tiveram cerca de US$ 30 milhões em lucros antes de vender os tokens. Ao rastrear as carteiras beneficiadas, a Chainalysis identificou ao menos quatro indivíduos ou grupos que criaram 24% de todos os criptoativos usados nos golpes.

"Os esquemas de pump and dump são especialmente destrutivos no mundo das criptomoedas devido à facilidade com que novos tokens podem ser lançados e à natureza das notícias e discussões sobre investimentos em cripto voltadas para as redes sociais", observa a Chainalysis.

Para a empresa "muitos acreditam que os criptoativos estão se aproximando de um ponto de inflexão que pode desencadear a adoção em massa, mas isso pode ser difícil se o público em geral perceber que o setor está repleto de esquemas de pump and dump projetados para atacar os recém-chegados.

