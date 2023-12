10 temas para ficar de olho segundo a Binance em cenário de possível alta das criptos

A Binance divulgou esta semana um relatório apontando que a capitalização total do mercado de criptomoedas aumentou 110% nos últimos 12 meses, montante que representou um acrescimento de US$ 870 bilhões no valor de mercado nesse período, dos quais US$ 596 bilhões (55%) foram aportados no quarto trimestre desse ano.

Segundo a exchange global de criptomoedas, embora seja cedo para afirmar que a corrida dos touros (bull run) começou, os investidores de criptomoedas precisam ficar de olho em 10 narrativas e métricas-chave nos próximos meses.

1. Disponibilidade de stablecoins positiva

No rol dessas conclusões apontadas no documento, a Binance observou que a variação líquida na oferta das cinco principais stablecoins por capitalização de mercado se tornou positiva pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2022, o que indica a quantidade de capital pronta e disponível para investir em criptoativos em qualquer momento.

Segundo a Binance, um aumento na oferta de stablecoins geralmente indica fluxos de capital para cripto, fornecendo assim uma indicação de potencial pressão de compra.

2. Aumento dos volumes de NFT

Elencando outro indicador, o relatório informou que o volume de tokens não fungíveis (NFTs), considerados um dos principais indicadores de sentimento do mercado, romperam sua tendência de queda de oito meses e aumentaram quase 200% em novembro, período em que a rede Bitcoin foi a mais popular, com mais de US$ 375 milhões em volume de NFTs, superando até mesmo os NFTs da Ethereum (US$ 348 milhões).

3.Taxas de protocolo subiram

Abordando outros dois indicadores, o levantamento mostrou o aumento das taxas para os 20 principais projetos cripto em novembro, que estavam cerca de 84% mais altas do que em outubro e mais de 100% mais altas do que em setembro.

4. O retorno DeFi

O TVL (valor total bloqueado) em finanças descentralizadas (DeFi) também cresceu enquanto a dominância do DeFi subiu 18% no mês. Razão pela qual o “retorno DeFi” foi incluído nas narrativas a serem observados, porque, segundo o relatório, o TVL DeFi aumentou quase 25% desde o início do ano, com crescimento de 14% mês a mês em novembro.

5. Bitcoin

A exchange ainda relacionou os tópicos ligados ao bitcoin, entre eles o surgimento dos tokens Ordinals e BRC-20s, que viu um ressurgimento de interesse em novembro, as notícias de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) baseados na negociação à vista (spot) do benchmark, e o halving do bitcoin, que acontece em abril de 2024, narrativas que coincidiram com a alta de 162% do bitcoin em 2023.

Blockchains de primeira camada (L1s), SocialFi, RWAs, ZK e taxa de juros

Segundo a exchange, outros assuntos em alta são o aumento de blockchains L1, o surgimento de protocolos SocialFi como friend.tech, ao lado de atualizações da Farcaster, Lens e Binance Square, o avanço dos tokens RWAs (ativos do mundo real, em tradução), que começaram a se tornar cada vez mais importantes, representando agora mais de 49% dos ativos no balanço do MakerDAO.

A Chainlink também espera trazer laços mais próximos entre TradFi, RWAs e cripto, com a sua nova solução CCIP, a expansão da tecnologia de conhecimento zero (zk) e o recuo nas taxas de juros nos EUA ao nível mais alto em 22 anos, além de cortes de juros na China e na Europa, pelo Banco Central Europeu (BCE).

