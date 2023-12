Escândalo na Binance: o que muda no mercado cripto?

Recentemente a Binance enfrentou momentos de grande tensão após investigações nos EUA por lavagem de dinheiro, fraude bancária e descumprimento de sanções. Com a renúncia de Changpeng Zhao, ex-CEO da corretora cripto que é a atual maior do mundo, especialistas apontam que a necessidade de regulamentação no setor se tornou mais evidente.

Neste episódio de Cripto Drops, Mariana Maria apresenta a reação do mercado e a análise de executivos brasileiros sobre o impacto do escândalo. Assista para descobrir como os investidores estão avaliando o cenário e as mudanças iminentes no mercado de criptomoedas:

