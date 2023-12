Hackers roubam estúdio de jogo do Homem-Aranha e cobram R$ 10 milhões em bitcoin

O estúdio Insomniac Games, que foi responsável por criar o jogo Marvel's Spider-Man 2, foi alvo nesta semana de um ataque hacker que envolveu o roubo de informações sensíveis da empresa. Agora, os criminosos estão pedindo um pagamento de cerca de US$ 2 milhões (R$ 10 milhões, na cotação atual) em bitcoin para não vazar os dados roubados.

As primeiras informações sobre o ataque foram divulgadas pelo site CyberDaily e confirmadas pelo site Eurogamer com a Sony, empresa que é a atual dono do estúdio de games. A companhia destacou ainda que está investigando a situação, mas não disse se pretende realizar o pagamento.

Entre os dados roubados estão detalhes sobre um jogo envolvendo outro super-herói da Marvel, o Wolverine, que está em desenvolvimento e pode ser lançado em 2025. Além disso, foram roubados dados como e-mails, arquivos e documentos pessoais dos funcionários do estúdio.

A operação teria sido realizada pelo Rhysida, um grupo de hackers especializado no chamado ransomware. A prática envolve uma espécie de "sequestro" de dados, que então só são devolvidos pelos criminosos após o pagamento de um resgate, como o atual exigido em bitcoins.

Leilão de dados

A Rhysida deu um prazo de sete dias para o estúdio realizar o pagamento. Do contrário, ela pretende vender os dados em um leilão que já está em andamento, com o mesmo preço inicial de US$ 2 milhões. A Sony disse que, até o momento, "não há dados que indiquem que outras divisões foram impactadas" pelo ataque.

Entretanto, o Insomniac Games não é o primeiro estúdio da Sony que foi alvo de um ataque hacker em 2023. Em setembro, um outro grupo de ransomware afirmou que tinha conseguido roubar dados sensíveis da Sony, mas o caso não foi adiante. Já em outubro, foi relevado que a Sony Interactive Entertainment foi alvo de um ataque hacker em junho que envolveu o vazamento de dados de funcionários.

Para comprovar o ataque, o coletivo de hackers divulgou alguns documentos que teriam sido obtidos do estúdio. Entre eles, estão capturas de testes do que parece ser uma versão inicial do novo jogo do Wolverine. Até o momento, a Sony não confirmou a veracidade dos arquivos.

