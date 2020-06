Novo smartwatch da TAG Heuer ganha edição para golfe

A história da TAG Heuer no universo dos smartwatches começou a ser escrita há cinco anos. Foi quando a relojoaria suíça lançou o primeiro modelo do tipo, o TAG Heuer Connected. No ano passado, a grife voltou à carga com uma versão do mesmo relógio desenvolvida para os praticantes de golfe. Em março deste ano, pouco antes de o novo coronavírus virar o mundo do avesso, veio o terceiro lançamento.

Foi a vez do novo TAG Heuer Connected. Desenvolvido em parceria com o Google, guarda poucas semelhanças com o chamativo Apple Watch, por exemplo. Na aparência, não deve nada aos relógios com ponteiros da maison, pertencente ao conglomerado de luxo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) desde 1999.

Sua caixa é feita ou de aço inoxidável ou de titânio e inclui os detalhes característicos dos cronógrafos da marca, a exemplo dos encaixes facetados. O modelo pode mimetizar digitalmente os mostradores de cinco relógios clássicos da grife, como o Carrera número um, e seu aplicativo permite diversas customizações com a ajuda do smartphone, além de monitorar corridas e pedaladas, entre outras atividades.

TAG Heuer Connected Watch Special Edition TAG Heuer Connected Watch Special Edition

TAG Heuer Connected Watch Special Edition TAG Heuer Connected Watch Special Edition

TAG Heuer Connected Watch Special Edition TAG Heuer Connected Watch Special Edition

O quarto representante da linha mais tecnológica da relojoaria foi apresentado na primeira semana de junho. Trata-se de uma versão especial do último Connected voltado para praticantes de golfe, o esporte que talvez menos conheça aglomerações, uma vantagem e tanto em tempos de Covid-19. Em resumo, a novidade dispõe de um aplicativo próprio que mapeia o campo e calcula a distância de perigos, rastreia tacadas, registra o placar e fornece estatísticas detalhadas.

O lançamento tem caixa ultraleve de titânio preto com 45 milímetros de diâmetro. O bezel de cerâmica, em preto fosco, foi decorado com 18 graduações, que remetem à quantidade de buracos de um campo de golfe de respeito. Outra menção ao esporte é a laca verde dos empurradores, por razões óbvias. A pulseira, de borracha branca, se destaca pela textura, similar à de uma bola de golfe. O preço em reais ainda não foi definido. Em dólares são 2,550. http://www.tagheuer.com