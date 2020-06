Daniel Radcliffe e artistas fazem lives para ler “Harry Potter” na íntegra

No Brasil, 2020 marcou o aniversário de vinte anos do desembarque da saga Harry Potter no país. O primeiro livro da escritora britânica J.K. Rowling saiu em 1997 no Reino Unido. Três anos depois, ganhava tradução em português pela Editora Rocco.

Para os amantes da série de livros (e jogos, filmes, roupas, parque de diversão e tudo mais o que se possa imaginar), “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, o primeiro livro da saga, é histórico. Agora, será possível ver e ouvir a leitura do livro durante a quarentena.

O site “Harry Potter At Home” vai disponibilizar lives com a leitura integral do livro (leituras em inglês). Cada capítulo terá uma live para leitura, divulgada no site “Harry Potter At Home” em vídeo e no Spotify (em áudio).

O primeiro capítulo já foi disponibilizado, grátis, e traz leitura do ator Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter nos oito filmes no cinema. Os vídeos serão feitos ao longo dos próximos meses.

Outros artistas e famosos darão as caras nas próximas leituras, como Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni e Eddie Redmayne. Claudia Kim e Eddie Redmayne atuaram nos filmes do spin-off de Harry Potter “Animais Fantásticos e Onde Habitam”. Já Noma Dumezwni atuou como Hermione na peça “Harry Potter and the Cursed Child”.

A iniciativa partiu da Wizarding World Digital e da Blair Partnership, agência de J.K. Rowling. A ideia é entreter e unir fãs durante os tempos difíceis de pandemia.

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one. And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator…⚡️ #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d — Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020

A marca Harry Potter é considerada uma das franquias mais valiosas da indústria do entretenimento, valendo cerca de US$ 32 bilhões. Está atrás de outras marcas, como Universo Cinemático Marvel (US$ 35 bilhões), Princesas Disney (US$ 47 bilhões), Star Wars (US$ 70 bilhões) e Pokémon (US$ 95 bilhões).

Assista aqui à leitura do primeiro capítulo. E ouça aqui, no Spotify.