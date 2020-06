Com novo relógio, Gucci se aproxima dos e-sports

Três anos atrás, a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames) estimou que no país há 61 milhões de praticantes dos chamados e-sports, as disputas profissionais de videogame travadas na internet. O dado, impressionante e provavelmente já multiplicado algumas vezes, ajuda a explicar o relógio que a Gucci lança nesta quarta-feira, 25, o Dive Gucci. O modelo é inspirado numa das mais bem-sucedidas equipes das arenas virtuais, a League of Legends, da Fnatic.

Está última é uma das organizações mais vitoriosas desse universo. Fundada em 2004, já conquistou com suas equipes mais de 200 campeonatos em cerca de 30 jogos diferentes. Desenvolvido em parceria com a Fnatic, o Dive Gucci carrega o logotipo dela e o preto e o laranja de seus uniformes — as duas cores aparecem no aro e em detalhes.

Inspirada nos relógios de mergulho, a novidade resiste embaixo d’água a até 200 metros. Fabricada na Suíça, tem caixa em aço inoxidável de 40 mm e bracelete em borracha preta com o logotipo da Gucci em relevo. Um dos símbolos da grife italiana de roupas e acessórios, o GG, impresso no mostrador, ganha duplo sentido — o segundo é “good game”, saudação comum entre os praticantes dos e-sports. No fundo da caixa lê-se Fnatic e o número de cada relógio — foram confeccionadas apenas 100 unidades, a 1.620 dólares cada uma.

Martin Larsson (Rekkles), Zdravets Galabov (Hylissang), Tim Lipovšek (Nemesis), Gabriël Rau (Bwipo) e Oskar Boderek (Selfmade), cinco dos craques da League of Legends, foram convidados para promover o Gucci Dive. A grife, por sinal, desenvolveu um jogo que presta tributo ao novo relógio. Será lançado nas próximas semanas e disponibilizado no app da marca. Em resumo, os jogadores precisarão entrar numa gruta subaquática com um submarino especial para recolher moedas — de olho nos obstáculos pela frente e no relógio. http://www.gucci.com