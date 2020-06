Ações da Gap disparam com parceria com Kanye West

YZY. Eis a sigla da collab da Gap com Kanye West, ou Yeezy, como o rapper também é conhecido. O tweet com o qual ele anunciou a parceria impulsionou as ações da varejista nesta sexta-feira (26). Os papéis da companhia subiram mais de 31%. Em outras palavras, o valor de mercado da Gap ganhou um acréscimo de 1,4 bilhão de dólares, totalizando 5 bilhões de dólares.

A grife anunciou que West está desenvolvendo uma linha de roupas para homens, mulheres e crianças que serão vendidas em suas lojas e no site da marca. Seriam itens com “conceitos básicos modernos e elevados” e “preços acessíveis”. O lançamento está previsto para 2021.

Os termos da parceria são mantidos em sigilo, mas divulgou-se que West receberá royalties pelas vendas dos produtos e até uma porcentagem das ações, dependendo do resultado da parceria. Nota biográfica: na adolescência, Yeezy trabalhou numa loja da rede.

“Estamos entusiasmados por receber Kanye de volta à família Gap como um visionário criativo, aproveitando a estética e o sucesso de sua marca YEEZY e definindo juntos a próxima etapa da parceria”, declarou Mark Breitbard, head global da grife.

Oficializado bilionário neste ano pela Forbes, West também já se associou à Adidas.

Kim Kardashian, a mulher do rapper, definiu a nova collab como um “sonho tornado realidade”.