Fim de semana: 5 séries para assistir em casa na quarentena

Fim de semana pós Dias Dos Namorados: ótima data para maratonar alguma série acompanhado – ou sozinho. EXAME separou cinco dicas de séries para assistir em casa, em streamings como Netflix e Globoplay.

Kidding

Estrelada por Jim Carrey, a série de comédia “Kidding” finalmente chegou ao catálogo brasileiro. A série se passa em Ohio, Estados Unidos, e gira em torno do personagem Jeff Piccirillo (Carrey). Também conhecido como Mr. Pickles, Jeff é um apresentador multimilionário de programas infantis – mas sua vida por trás dos bastidores não é tão feliz assim.

Onde assistir: Globoplay

Modern Family

A décima – e penúltima – temporada da saga da família de Jay Pritchett (Ed O’Neill) acaba de ser adicionada ao catálogo da Netflix. Os novos episódios da série mostram um amadurecimento dos indivíduos das famílias Pritchett, Dunphy e Tucker, que puderam crescer pelos últimos dez anos aos olhos dos telespectadores.

Onde assistir: Netflix

Parasyte: The Maxim

Inspirado no mangá de mesmo nome, a primeira temporada do anime “Parasyte: The Maxim” acaba de ser adicionada ao catálogo da Netflix. A trama gira em torno de Shinichi Izumi, em uma época em que o mundo está sendo dominado por alienígenas. Os extraterrestres não conseguem, porém, dominar o corpo de Izumi – o que o obriga a viver como humano em um mundo com seres que não são de seu convívio normal.

Onde assistir: Netflix

Charmed

Ainda que a série não seja uma novidade – ela estreou em 1998 -, “Charmed” ainda conquista fãs ao redor do mundo, e acaba de chegar ao catálogo do serviço da Globo. A trama gira em torno das irmãs Halliwell, que são bruxas muito poderosas e de uma longa linhagem. A história se desenvolve após a morte de sua avó, e as irmãs devem aprender a lidar sozinhas com seus poderes.

Onde assistir: Globoplay

El Presidente

A nova série “El Presidente”, que está na Amazon Prime Video, conta a história do escândalo de corrupção da Federação Internacional de Futebol (Fifa), que aconteceu em 2015. A história é contada por meio do ponto de vista de Sergio Jadue (Andrés Parra), presidente de um time de futebol do Chile, que foi responsável por dar início ao “Fifa Gate”, por meio de um processo direcionado para o presidente da Associação do Futebol Argentino.