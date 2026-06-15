Por que a JBS voltou a fechar unidades nos Estados Unidos

A JBS anunciou na última sexta-feira, 12, o fechamento de duas unidades nos Estados Unidos. As operações foram encerradas em uma planta de processamento de carne bovina na Pensilvânia e em uma fábrica de produtos de maior valor agregado em Memphis, no estado do Tennessee.

Em comunicado, o CEO da JBS USA, Wesley Batista Filho, afirmou que a decisão foi difícil em razão dos impactos sobre os funcionários e as comunidades locais. A JBS não foi a primeira empresa do setor de carnes a fechar unidades nos Estados Unidos, nem a primeira vez que adotou essa medida.

Em dezembro de 2025, a companhia encerrou as operações de uma unidade em Los Angeles. Antes dela, Tyson Foods e Cargill também fecharam plantas no país.

O contexto dos fechamentos ocorre em meio à crise que afeta o setor pecuário nos Estados Unidos. A indústria de carne americana atravessa uma fase de contração do ciclo pecuário, caracterizada pela redução do rebanho e pela menor oferta de animais nos confinamentos.

Desde 2019, o número de cabeças de gado de corte caiu 13%, para 27,9 milhões. Já o rebanho bovino total dos EUA atingiu o menor nível desde 1952, segundo dados do USDA.

A seca prolongada no oeste americano agravou o cenário ao elevar os custos com ração e reduzir áreas de pastagem, levando produtores a liquidar parte dos rebanhos para preservar o caixa.

Em 2025, a produção americana de carne bovina recuou 4% em relação ao ano anterior, para 11,8 milhões de toneladas. Com isso, os Estados Unidos perderam para o Brasil a liderança global na produção da proteína.

No outono passado, o USDA lançou um plano para apoiar pecuaristas na expansão dos rebanhos, incluindo medidas para ampliar o acesso a áreas de pastagem. Mas, mesmo com a iniciativa, o ciclo pecuário exige tempo: entre o nascimento do bezerro e o abate, o processo pode levar de dois a três anos.

O resultado desse momento reflete nos preços da carne bovina. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA atingiu 4,2% em 12 meses, a primeira vez que o indicador supera os 4% desde 2023. Nesse período, a carne registrou alta de 7,6%.

Os preços da carne bovina nos EUA vêm acumulando sucessivos recordes. Desde 2020, a valorização chega a 75%, segundo dados do Federal Reserve de St. Louis.

Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), os preços da proteína estão 16% acima dos níveis registrados há um ano, tornando a carne bovina um dos principais símbolos da inflação persistente no país, especialmente às vésperas da temporada de churrascos de verão.

O aumento nos preços levou o Departamento de Justiça dos EUA a abrir uma investigação contra JBS, Tyson Foods e Cargill para apurar possíveis abusos.

Praga do México

Além do clima e da produção, a mosca-varejeira-do-novo-mundo (New World Screwworm), no Texas, vem aumentando a preocupação das autoridades em função dos impactos da praga sobre a pecuária e os preços da carne.

Desde a semana passada, seis casos da praga foram confirmados no Texas, principal estado produtor de carne dos EUA. O USDA estima que a mosca-varejeira possa causar prejuízos de até US$ 1,8 bilhão à economia texana.

O avanço da praga ocorre em um momento sensível para o governo americano, que busca conter a inflação dos alimentos. Um surto mais amplo poderia reduzir a oferta de gado e pressionar ainda mais os preços da carne bovina.

O México anunciou nesta terça-feira, 9, que suspenderá a maior parte das importações de animais vivos dos Estados Unidos após a confirmação de casos da mosca-da-berne no Texas e no Novo México, informou o Ministério da Agricultura do país.

A medida se aplica a bovinos, cavalos, suínos, ovinos, caprinos e outras espécies de animais vivos, segundo o ministério, que afirmou ter tomado a decisão em coordenação com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Além do México, o Canadá também suspendeu temporariamente a importação de animais vivos provenientes do Texas.

O avanço da praga também levou o governador do Texas, Greg Abbott, a decretar situação de desastre nos condados de Zavala e Uvalde, região onde os casos foram identificados.