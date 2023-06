Vini Jr. anuncia que terá documentário produzido pela Netflix

Atualmente um dos maiores nomes do futebol mundial, Vinicius Jr. confirmou nesta terça-feira, 13, que terá um documentário sobre sua vida, produzido pela Netflix. O projeto está em desenvolvimento e tem estreia prevista para 2025.

"Vou fazer bonito… tá gravando? Muito feliz em anunciar documentário sobre minha vida em parceria com a Netflix. A estreia está prevista para 2025, até lá fiquem com essa caneta. Baila!", publicou o jogador via redes sociais.

O documentário, que ainda não teve o seu nome divulgado, irá abordar a trajetória do jogador, do início no Flamengo até a chegada no Real Madrid. A ideia do filme ocorreu em setembro do ano passado, pouco depois de Vini decidir a Liga dos Campeões para os Merengues, conquistando o 14º título para o clube.

Símbolo contra o racismo

O nome de Vini Jr. tem circulado no cenário mundial nos últimos meses, devido ao caso de racismo que sofreu em um jogo contra o Valência, válido pelo Campeonato Espanhol. O jogador foi chamado de "macaco" durante a partida, causando indignação em boa parte do mundo e principalmente no Brasil.

Na última terça-feira, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que prevê a interrupção ou suspensão de partidas de futebol em casos de racismo, na primeira ação concreta no Brasil após a onda de indignação por comportamentos racistas. O país se uniu para criticar os insultos proferidos contra Vini, gerando um debate sobre o problema nos gramados.