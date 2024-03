Veja quais são os cinco maiores públicos do Brasil em 2024

A reta final dos Estaduais começou com tudo neste último final de semana, e com as decisões e rivalidades entre as torcidas, o ranking com os maiores públicos pagantes do país em 2024 ganhou novas partidas.

Entre os cinco maiores até então, os quatro primeiros foram com jogos disputados no estádio do Maracanã, sendo os três principais válidos pelo Campeonato Carioca. O primeiro foi entre Flamengo 3x0 Madureira, com 60.292 pagantes. Na sequência, aparecem Vasco 1x1 Nova Iguaçu, com 57.295, e Nova Iguaçu 1x0 Vasco, com 56.494.

Veja os cinco maiores públicos do Brasil em 2024

Flamengo 3 x 0 Madureira - 60.292 pagantes Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu - 57.295 Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco - 56.494 Flamengo 2 x 0 LDU - 56.494 São Paulo 1 x 1 Novorizontino - 55.197

Curiosamente, entre os três primeiros públicos do ano no Brasil, um dos pontos de sucesso para essa performance está na excelência digital fornecida por uma das parceiras destes clubes e do estádio do Maracanã, a Imply. A plataforma tem oferecido um ambiente personalizado com experiências inovadoras e projetadas para altos volumes de público, segurança através de tecnologias antifraude e eficiência operacional, incluindo as ferramentas digitais e suporte e staff de bilheteria.

Além disso, os serviços contam com integração ao sócio-torcedor e gestão de ondas de vendas, integração com controle de acessos do Maracanã, equipes de suporte e staffs de bilheteria, com a inclusão de um QR Code dinâmico, como mais uma forma de acesso exclusiva para o sócio-torcedor em alguns setores do estádio.

"Tudo isso garante infraestrutura robusta e de alta performance, com estabilidade e segurança para atender grandes volumes de público", explica Tironi Paz Ortiz , CEO e fundador da Imply.

Na capital paulista, o São Paulo encerrou a participação no Campeonato Paulista com uma média de 46.895 torcedores por jogo, melhor marca da história do clube na competição. Apenas com bilheteria, o tricolor paulista faturou quase R$20 milhões nas sete partidas que disputou no Morumbis

Parte deste valor vem da boa movimentação dos espaços premium no estádio. Apenas no Camarote dos Ídolos, setor que conta com o tíquete médio mais alto do estádio, o local arrecadou cerca de R$1,5 mi com a venda dos bilhetes. Além de assistir ao jogo em um lugar exclusivo, os torcedores contam com open bar, comida liberada e também podem interagir com atletas que fizeram história no São Paulo.

“Nos últimos anos, graças ao trabalho feito pela direção do clube, o São Paulo conseguiu aumentar a média de público no estádio e mudar a imagem do Morumbis no mercado. Temos uma aderência muito boa no Camarote dos Ídolos. Acredito que, por disponibilizarmos um ticket médio não tão alto em relação aos outros espaços, que cabe no bolso do torcedor, além de todos os serviços que oferecemos no camarote, conseguimos conquistar o nosso público, mantendo uma ótima frequência em todos os jogos”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra o camarote e também atua em outros seis estádios brasileiros.

Sara Carsalade co-founder e responsável pela vertical de Esportes da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes, acredita que, quando um clube está em boa fase, além de haver maior presença da torcida no estádio, as instituições podem aproveitar para aumentar seu número de associados.

“Sabemos que o futebol é cíclico e, por isso, quando os times estão em um bom momento, é fundamental aproveitar a oportunidade para potencializar outras ativações, como campanhas para renovação dos planos de sócio e também promoções para a conquista de novos membros. O São Paulo já possui um grande número em seu quadro de sócios e, com a crescente da equipe, tenho certeza que isso será amplificado”, destaca a executiva.