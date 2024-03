Fluminense x Inter: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Brasileiro Feminino

O Fluminense e o Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 20h30, no estádio do SESC Campestre. A partida é válida pela 2º rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e terá transmissão do Sportv e Globoplay.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense e Internacional hoje pelo Campeonato Brasileiro Feminino?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do Fluminense

Letícia Bussatto, Gislaine, Yasmin Cosmann, Nathalia Branco, Débora Sorriso, Karina, Claudinha, Camila Oliveira, Cacau, Mileninha, Kamilla Sotero.

Provável escalação do Internacional

Mayara; Tamara Bolt, Bruna Benites, Isa Haas e Thaini; Capelinha, Pati Llanos, Analuyza e Leticia Monteiro; Priscila e Belén Aquino.