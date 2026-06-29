Veja a escalação do Japão para enfrentar a Seleção Brasileira

O Japão encara o Brasil nesta segunda-feira, 29, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

A seleção japonesa avançou como segunda colocada do Grupo F, com 5 pontos. A equipe asiática iniciou sua campanha goleando a Tunísia por 4 a 0, mas empatou os dois compromissos seguintes: 2 a 2 diante da Holanda e 1 a 1 contra a Suécia.

Agora, encara o Brasil logo no primeiro mata-mata desta edição da Copa do Mundo. Para o duelo, a equipe asiática terá um desfalque importante: o meia Takefusa Kubo, um dos principais jogadores.

Assim, o treinador Hajime Moriyasu manda a campo o Japão da seguinte maneira: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Hiroki Ito e Takehiro Tomiyasu; Ritsu Doan, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Kaishu Sano e Daizen Maeda; Ayase Ueda.

Oitavas de final

O vencedor do confronto entre Brasil e Japão enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo entre noruegueses e marfinenses será nesta terça-feira, 30, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.