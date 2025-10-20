Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Repórter
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15h48.
Nesta segunda-feira, Vasco e Fluminense se enfrentam no Maracanã, às 19h30, em clássico válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Vasco chega embalado por duas vitórias consecutivas, incluindo uma vitória fora de casa contra o Fortaleza, mesmo com um jogador a menos. A equipe comandada por Fernando Diniz ocupa a 9ª posição, com 36 pontos, e já se afastou da zona de rebaixamento, mirando objetivos maiores na competição.
O Fluminense, por sua vez, venceu o Juventude nos minutos finais na última quinta-feira, ganhando fôlego para o clássico. Sob o comando de Luis Zubeldía, o Tricolor está na 7ª colocação, com 41 pontos, e busca uma vaga na próxima Libertadores.
Vasco (Fernando Diniz):
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
🟨 Desfalque: Hugo Moura (suspenso)
✅ Retorno: Paulo Henrique (após defender a Seleção Brasileira)
Fluminense (Luis Zubeldía):
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano.
✅ Lucho Acosta retorna após controle de carga