Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes estão separadas por cinco pontos na tabela de classificação

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15h48.

Nesta segunda-feira, Vasco e Fluminense se enfrentam no Maracanã, às 19h30, em clássico válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vasco chega embalado por duas vitórias consecutivas, incluindo uma vitória fora de casa contra o Fortaleza, mesmo com um jogador a menos. A equipe comandada por Fernando Diniz ocupa a 9ª posição, com 36 pontos, e já se afastou da zona de rebaixamento, mirando objetivos maiores na competição.

O Fluminense, por sua vez, venceu o Juventude nos minutos finais na última quinta-feira, ganhando fôlego para o clássico. Sob o comando de Luis Zubeldía, o Tricolor está na 7ª colocação, com 41 pontos, e busca uma vaga na próxima Libertadores.

📺 Onde Assistir Vasco x Fluminense?

  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV e Premiere (pay-per-view)
  • 🔴 Tempo Real: Disponível

🧤 Prováveis Escalações

Vasco (Fernando Diniz):
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
🟨 Desfalque: Hugo Moura (suspenso)
✅ Retorno: Paulo Henrique (após defender a Seleção Brasileira)

Fluminense (Luis Zubeldía):
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano.
✅ Lucho Acosta retorna após controle de carga

⚖️ Arbitragem

  • Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
  • VAR: Rafael Traci (SC)
Acompanhe tudo sobre:VascoFluminenseBrasileirão

