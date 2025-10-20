Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horários e prováveis escalações

Repórter
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17h37.
Nesta segunda-feira, o Santos recebe o Vitória, às 21h30, na Vila Belmiro, em duelo decisivo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida é crucial para os dois times, que lutam ponto a ponto para escapar da zona de rebaixamento. O Santos ocupa a 16ª posição, com 31 pontos, sendo o primeiro time fora do Z-4. Já o Vitória aparece logo atrás, em 17º lugar, com 28 pontos.
O time comandado por Juan Pablo Vojvoda chega motivado após vencer o Corinthians por 3 a 1, na última quarta-feira. Do outro lado, a equipe de Jair Ventura também vem embalada, após gahar o clássico Ba-Vi na quinta-feira.
Santos (Juan Pablo Vojvoda):
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guiherme e Lautaro Díaz.
✅ Reforços: Tiquinho Soares, Thaciano e Tomás Rincón
Vitória (Jair Ventura):
Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter e Zé Marcos; Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Ramon; Matheuzinho e Renzo López (Carlinhos).
🟨 Desfalques: Camutanga, Dudu, Erick e Renato Kayzer (suspensos)