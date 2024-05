UFC 301 no Rio: onde assistir luta com José Aldo ao vivo e horários

Os lutadores brasileiros do UFC estão se preparando para um evento em casa neste sábado, 4, na Farmasi Arena, localizada no Rio de Janeiro. Nomes como José Aldo e Alexandre Pantoja estão confirmados para entrar no octógono.

As lutas preliminares estão agendadas para começar às 19h (Horário de Brasília), enquanto os confrontos principais estão programados para iniciar às 23h.

Após dois anos afastado do UFC, José Aldo está de volta e enfrentará Jonathan Martinez. A última vez que o carioca subiu no octógono foi em agosto de 2022, no UFC 278, contra Merab Dvalishvili, onde foi derrotado por decisão dos juízes.

Quem é José Aldo ?

José Aldo da Silva Oliveira Júnior, conhecido simplesmente como José Aldo, é considerado uma das lenda do MMA brasileiro.

Nascido em Manaus, ele começou sua trajetória nas lutas aos 15 anos, quando começou a treinar jiu-jitsu, inicialmente buscando disciplina e, quem sabe, um futuro melhor. Sua habilidade logo se destacou, e aos 18 anos ele conquistou a faixa preta na modalidade.

Em 2004, aos 17 anos, José Aldo fez sua estreia profissional no MMA, vencendo seu adversário por finalização. Com o tempo, sua reputação cresceu e, em 2008, ele ingressou no WEC, uma importante organização americana de MMA.

O auge de sua carreira no WEC foi em 2010, quando conquistou o título peso-pena ao nocautear Manny Gamburyan no primeiro round. Aldo defendeu com sucesso seu cinturão cinco vezes, solidificando sua posição como um dos campeões mais dominantes da história do WEC.

Com a fusão do WEC com o UFC em 2011, o lutador continuou sua jornada no octógono mais prestigiado do mundo. Sua estreia foi triunfante, defendendo seu título com sucesso mais uma vez.

Por outro lado, sua carreira enfrentou um revés em dezembro de 2015, quando foi derrotado por Conor McGregor em apenas 13 segundos, perdendo seu cinturão de peso-pena.

Apesar da fase difícil que encarou na carreira, José Aldo continuou sendo reverenciado como um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Seu legado inclui o recorde impressionante de mais defesas de título consecutivas no peso-pena do UFC, seis no total.

Veja a seguir os cards do UFC 301

Card Preliminar - 19h

Alessandro Costa x Kevin Borjas (Peso-Mosca)

Ismael Bonfim x Vinc Pichel (Peso-Leve)

Dione Barbosa x Ernesta Kareckaité (Peso-Mosca Feminino)

Mauricio Ruffy x Jamie Mullarkey (Peso-Leve)

Joaquim Silva x Drakkar Klose (Peso-Leve)

Jean Silva x William Gomis (Peso-Pena)

Elves Brener x Myktybek Orolbai (Peso-Leve)

Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo (Peso-Palha Feminino)

Jack Shore x Joanderson Brito (Peso-Pena)

Card Principal - 23h

Paul Craig x Caio Borralho (Peso-Médio)

Michel Pereira x Ihor Potieria (Peso-Médio)

Anthony Smith x Vitor Petrino (Peso-Meio-Pesado)

Jonathan Martinez x José Aldo (Peso-Galo)

Alexandre Pantoja x Steve Erceg (Peso-Mosca)

Onde assistir online o UFC 301?

A luta do UFC 301 será transmitido pelo UFC Fight Pass, neste sábado, 4. O card preliminar ocorrerá às 19h e o card principal ocorrerá às 23h.

Onde assistir a luta Jonathan Martinez x José Aldo no UFC 301?

A luta do UFC 301 será transmitido pelo UFC Fight Pass, neste sábado, 4. A luta entre Jonathan Martinez e José ocorrerá às 23h.