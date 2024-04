Após três anos, Conor McGregor vai retornar ao octógono do UFC contra Michael Chandler

Conor McGregor está de volta ao mundo das lutas no UFC após quase três anos de ausência. O anúncio foi feito pelo presidente do Ultimate, Dana White, durante a coletiva do UFC 300 realizada no último sábado. A confirmação veio através das redes sociais da competição, agitando os fãs ao redor do mundo. McGregor enfrentará Michael Chandler no aguardado UFC 303, que ocorrerá durante a International Fight Week, em Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 29 de junho.

O retorno de McGregor ao octógono é aguardado com grande expectativa pelos fãs, que não veem o astro em ação desde 10 de julho de 2021, quando enfrentou Dustin Poirier e sofreu uma lesão na perna, durante o UFC 264.