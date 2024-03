UFC Rio: ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira; veja valores e como comprar

O UFC está de volta ao Rio de Janeiro. No dia 4 de maio, a maior competição de artes marciais retorna à Farmasi Arena, com o campeão Alexandre Pantoja defendendo o cinturão peso-mosca, além do retorno de José Aldo, o "Rei do Rio".

O UFC 301 será o 12º evento do UFC em solo carioca. O último aconteceu em janeiro de 2023 e contou com duas disputas de cinturão, além da aposentadoria das lendas do MMA Mauricio Shogun e Glover Teixeira.

Desta vez, o card será liderado pela disputa do cinturão peso-mosca. De um lado do Octógono estará o campeão Alexandre Pantoja, defendendo pela segunda vez o cinturão da divisão. Do outro, a jovem promessa australiana Steve Erceg, atual número 10 do ranking peso-mosca.

José Aldo, "Rei do Rio", marcará seu retorno ao octógono do UFC após dois anos. O ex-campeão peso-pena é integrante do Hall da Fama do UFC e fez sua última luta na organização em agosto de 2022.

Como comprar ingressos para o UFC Rio?

Os ingressos para estão disponíveis em no site do ticket master: https://www.ticketmaster.com.br/event/ufc-301-venda-geral.

Assim como em eventos anteriores, os fãs também poderão adquirir pacotes de VIP Experience, ingressos que oferecem experiências diferenciadas e exclusivas, como assentos reservados na luta e na pesagem, fotos com o cinturão dos campeões dentro do Octógono, além de meet and greet com atletas e lounge exclusivo com serviço de alimentos e bebidas.

Confira os setores e valores de ingressos para o UFC Rio

Cadeira Corner Nível 3 : Inteira R$ 290,00 / Meia: R$ 145,00

: Inteira R$ 290,00 / Meia: R$ 145,00 Cadeira Lateral Nível 3 : Inteira: R$ 390,00 / Meia: R$ 195,00

: Inteira: R$ 390,00 / Meia: R$ 195,00 Cadeira Central Nível 3 : Inteira: R$ 450,00 / Meia: R$ 225,00

: Inteira: R$ 450,00 / Meia: R$ 225,00 Cadeira Corner Nível 2: Inteira: R$ 940,00 / Meia: R$ 470,00

Inteira: R$ 940,00 / Meia: R$ 470,00 Camarote : Inteira: R$ 990,00 / Meia: R$ 495,00

: Inteira: R$ 990,00 / Meia: R$ 495,00 Cadeira Lateral Nível 2 : Inteira R$ 1.190,00 / Meia:R$ 595,00

: Inteira R$ 1.190,00 / Meia:R$ 595,00 Cadeira Central Nível 2 : Inteira: R$ 1.390,00 / Meia: R$ 695,00

: Inteira: R$ 1.390,00 / Meia: R$ 695,00 Cadeira Premium Nível 1 : Inteira: R$ 1.690,00 / Meia: R$ 845,00

: Inteira: R$ 1.690,00 / Meia: R$ 845,00 Upper Floor Nível 1 : Inteira: R$ 2.050,00 / Meia: R$ 1.025,00

: Inteira: R$ 2.050,00 / Meia: R$ 1.025,00 Octógono Premium Floor: Inteira: R$ 2.340,00 / Meia: R$ 1.170,00

Confira o card completo do UFC Rio