Tabela da Libertadores 2024: veja datas e horários dos jogos da primeira fase

Nesta terça-feira, 19, a Conmebol divulgou as datas e horários dos jogos da primeira fase da Libertadores 2024. A competição tem início no dia 2 de abril, com definição dos classificados para as oitavas no dia 30 de maio.

Na fase de grupos, as equipes jogam seis vezes, em confrontos de ida e volta. Os dois melhores classificados vão para as oitavas de final, enquanto o terceiro colocado irá para os Play-offs da Sul-Americana.

O primeiro brasileiro a estreiar na competição é o Flamengo, que enfrenta o Millonarios (COL) no dia 2 de abril. Botafogo, Palmeiras e Fluminense estreiam dia e, enquanto São Paulo e Atlético Mineiro no dia 5.

Datas e horários dos grupos da Libertadores 2024

Rodada 1

02/04 - El Campín, Bogotá (COL) - 19h - Millonarios x Flamengo

02/04 - Hernando Siles, La Paz (BOL) - 21h - The Strongest x Grêmio

03/04 - Nilton Santos - 19h - Botafogo x Junior Barranquilla

03/04 - Pedro Bidegain, Buenos Aires (ARG) - 21h30 - San Lorenzo x Palmeiras

03/04 - Alejandro Villanueva, Lima (PER) - 21h30 - Alianza Lima x Fluminense

04/04 - Olímpico U.C.V., Caracas (VEN) - 19h - Caracas x Atlético Mineiro

04/04 - Mario Alberto Kempes, Córdoba (ARG) - 21h - Talleres x São Paulo

Rodada 2

09/04 - Arena do Grêmio - 19h - Grêmio x Huachipato

09/04 - Maracanã - 21h - Fluminense x Colo Colo

10/04 - Arena MRV - 19h - Atlético Mineiro x Rosario Central

10/04 - Maracanã - 21h30 - Flamengo x Palestino

10/04 - Morumbi - 21h30 - São Paulo x Cobresal

11/04 - Rodrigo Paz Delgado, Quito (EQU) - 19h - LDU x Botafogo

11/04 - A definir - 21h - Palmeiras x Liverpool

Rodada 3

23/04 - Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG) - 19h - Estudiantes x Grêmio

23/04 - Arena MRV - 21h - Atlético Mineiro x Peñarol

24/04 - Nilton Santos - 19h - Botafogo x Universitario

24/04 - Hernando Siles, La Paz (BOL) - 21h30 - Bolivar x Flamengo

24/04 - Banco Guayaquil, Quito (EQU) - 21h30 - Independiente Del Valle x Palmeiras

25/04 - Ueno La Nueva Olla, Assunção (PAR) - 19h - Cerro Porteño x Fluminense

25/04 - Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU) - 21h - Barcelona x São Paulo

Rodada 4

07/05 - Gigante de Arroyito, Rosario (ARG) - 19h - Rosário Central x Atlético Mineiro

07/05 - A definir - 21h - Palestino x Flamengo

08/05 - Huachipato, Talcahuano (CHI) - 19h - Huachipato x Grêmio

08/05 - A definir - 21h30 - Botafogo x LDU

08/05 - Zorros del Desierto, Calama (CHI) - 21h30 - Cobresal x São Paulo

09/05 - Centenário, Montevidéu (URU) - 19h - Liverpool x Palmeiras

09/05 - A definir - 21h - Colo Colo x Fluminense

Rodada 5

14/05 - Campeón del Siglo, Montevidéu (URU) - 19h - Peñarol x Atlético Mineiro

15/05 - Arena do Grêmio - 19h - Grêmio x Estudiantes

15/05 - Maracanã - 21h30 - Flamengo x Bolívar

15/05 - A definir - 21h30 - Palmeiras x Independiente Del Valle

16/05 - Maracanã - 19h - Fluminense x Cerro Porteño

16/05 - Morumbi - 21h - São Paulo x Barcelona

16/05 - Monumental U Marathon, Lima (PER) - 23h - Universitario x Botafogo

Rodada 6

28/05 - Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla (COL) - 19h - Junior Barranquilla x Botafogo

28/05 - Arena MRV - 19:00 - Atlético Mineiro x Caracas

28/05 - Maracanã - 21h - Flamengo x Millonarios

29/05 - Arena do Grêmio - 19h - Grêmio x The Strongest

29/05 - Maracanã - 21h30 - Fluminense x Alianza Lima

29/05 - Morumbi - 21h30 - São Paulo x Talleres

30/05 - A definir - 19h - Palmeiras x San Lorenzo

Grupos da Libertadores 2024

Grupo A

Fluminense

Cerro Porteño (PAR)

Alianza Lima (PER)

Colo Colo (CHI)

Grupo B

São Paulo

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Talleres (ARG)

Cobresal (CHI)

Grupo C

Grêmio

Estudiantes (ARG)

The Strongest (BOL)

Huachipato (CHI)

Grupo D

LDU (EQU)

Junior Barranquila (COL)

Universitario (PER)

Botafogo

Grupo E

Flamengo

Bolívar (BOL)

Millonarios (COL)

Palestino (CHI)

Grupo F

Palmeiras

Ind. Del Valle (EQU)

San Lorenzo (ARG)

Liverpool (URG)

Grupo G

Peñarol (URG)

Atlético MG

Rosário Central (ARG)

Caracas (VEN)

Grupo H