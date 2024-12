Taylor Swift faz 35 anos com fortuna de US$ 1,6 bilhão; veja 10 frases da cantora

A cantora Taylor Swift comemora 35 anos nesta sexta-feira, 13, pouco menos de uma semana depois de sua turnê, a "The Eras Tour", se tornar a mais lucrativa do mundo.

No ano passado, Swift se tornou a primeira mulher bilionária do mundo a chegar à marca somente com lucros provenientes de sua música, segundo a Forbes.

Com uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão até o domingo, Swift chegou a esse patamar com os lucros já altos da The Eras Tour em 2023 e também com o valor estimado de seu catálogo musical.

Aos 35 anos, Swift é a única artista a ter vencido o Grammy de Álbum do Ano quatro vezes com os álbuns Fearless (2010), 1989 (2016), Folklore (2020), Midnights (2022). Em 2024, ela foi a artista mais ouvida no ano no Spotify, pelo segundo ano consecutivo. Em 2022, a cantora e compositora foi agraciada com o título de doutora honorária em Artes pela Universidade de Nova York (NYU).

A Forbes aponta que a fortuna de Swift é composta por quase US$ 600 milhões vindos de royalties e turnês, além de um catálogo avaliado em cerca de US$ 600 milhões. A cantora também tem aproximadamente US$ 125 milhões investidos em imóveis.

Confira 10 frases da cantora Taylor Swift: