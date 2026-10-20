Esporte

PSG x Barcelona: veja horário e onde assistir ao jogo da Champions League hoje

Equipes chegam invictas à terceira rodada da Champions League; saiba o horário e onde assistir ao confronto desta terça-feira, 20

Lucas Beraldo e Ferran Torres, do PSG: equipe enfrenta o Barcelona nesta terça-feira, 20, pela terceira rodada da Liga dos Campeões (FRANCK FIFE / AFP)

Lucas Beraldo e Ferran Torres, do PSG: equipe enfrenta o Barcelona nesta terça-feira, 20, pela terceira rodada da Liga dos Campeões (FRANCK FIFE / AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12h16.

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Nesta terça-feira, 20, o Paris Saint-Germain entra em campo para disputar a Champions League, no Parc des Princes, em Paris. O time enfrenta o Barcelona na 3ª rodada da Primeira Fase. O confronto está marcado para às 16 horas, no horário de Brasília.

Onde assistir ao jogo do PSG e Barcelona?

A partida do PSG contra o Barcelona será transmitida nos canais SBT e TNT na televisão e no HBO Max no streaming.

Que horas vai ser o jogo do PSG e Barcelona hoje?

O jogo do PSG contra o Barcelona está marcado para começar às 16 horas desta terça-feira, 20.

O que esperar do jogo do PSG contra o Barcelona?

Até o momento, o PSG tem feito uma campanha perfeita na Champions em busca de se manter no topo. A equipe francesa venceu as duas primeiras partidas e está com um histórico de resultados positivos no Campeonato Francês.

O Barcelona também possui 100% de aproveitamento e deve dar trabalho para o adversário no jogo em Paris. A equipe espanhola vive um bom momento ofensivo, mas deve ter algumas alterações na escalação da defesa devido a alguns desfalques.

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