Seleção terá técnico interino em primeiro amistoso após Copa do Mundo

A CBF anunciou nesta quarta-feira, 15, o primeiro amistoso da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo do Catar. A partida irá acontecer no dia 25 de março, no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, contra o Marrocos. Sem anunciar o novo técnico, a equipe será comandada de forma interina por Ramon Menezes, técnico da Seleção no Sul-Americano sub-20.

Segundo a entidade, o período das datas FIFA para amistosos será dividido entre treinamento e o jogo contra o Marrocos. Por isso, a CBF optou pela realização de uma única partida, mas com elevado nível competitivo. A seleção marroquina foi semifinalista da Copa do Mundo.

"Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa seleção entrando em campo contra um adversário forte, que é o Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Será um bom teste para a Seleção Brasileira Masculina. E, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Sem técnico desde a saída de Tite, a entidade afirma que não tem pressa para definir o novo comandante. O italiano Carlo Ancelotti é o favorito para o cargo, apesar de CBF e o próprio treinador negarem qualquer acordo. Ele somente assumiria a Seleção após o fim da temporada europeia.

Quem é Ramon Menezes, técnico interino da Seleção Brasileira

Ex-jogador, Ramon se aposentou dos gramados em 2013. Ele atua como treinador desde 2015 e já passou por oitos clubes. O seu principal trabalho foi à frente do Vasco em 2020, com bom inicio, ele deixou o time em meio a mudanças políticas no clube carioca. Ramon teve 56% de aproveitamento.

Com a seleção Sub-20, foram 17 jogos, sendo 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas, um aproveitamento de 72,5%. Foram 40 gols marcados e 14 sofridos. A campanha no Sul-Americano garantiu o título de forma invicta. O Brasil não era campeão da competição desde 2011 e está classificado para o mundial da categoria.