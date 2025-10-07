Esporte

Seleção Brasileira: quando é o próximo jogo do time liderado por Ancelotti

Brasil terá dois amistosos nas próximas semanas; veja data e onde assistir

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12h15.

Nesta sexta-feira, 10 de outubro, a Seleção Brasileira retorna aos gramados para enfrentar a Coreia do Sul, em Seul, no Seoul World Cup Stadium, às 8h, no horário de Brasília.

O Brasil ainda terá mais um amistoso contra o Japão, que acontece na terça-feira, 14 de outubro, em Tóquio, no Ajinomoto Stadium, às 7h30, também no horário de Bras[ilia. Ambos os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, com a CBF buscando dar ritmo ao time e testar novas opções.

A convocação de Ancelotti para esses compromissos traz uma mescla de jogadores experientes e jovens promissores.

A lista, no entanto, passou por ajustes de última hora, com algumas lesões afetando os convocados. O goleiro Ederson, do Fenerbahçe, foi cortado devido a uma lesão em treino, sendo substituído por John, do Nottingham Forest.

Na lateral, Wesley, do Roma, também saiu por lesão, com Paulo Henrique, do Vasco, assumindo sua vaga. Além disso, Vanderson, do Monaco, havia sido desconvocado anteriormente, sendo substituído por Vitinho, do Botafogo.

Jogadores convocados:

  • Goleiros: Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians) e John (Nottingham Forest).

  • Laterais: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit), Vitinho (Botafogo) e Paulo Henrique (Vasco).

  • Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Beraldo (PSG).

  • Meias: André e João Gomes (Wolverhampton), Bruno Guimarães e Joelinton (Newcastle), Casemiro (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham).

  • Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo e Vini Jr. (Real Madrid).

Próximos jogos da Seleção Brasileira:

  • 10/10, 08h00 – Coreia do Sul x Brasil – Amistoso

  • 14/10, 07h30 – Japão x Brasil – Amistoso

Onde assistir?

As partidas terão transmissão ao vivo pela TV Globo, ge tv e Sportv.

