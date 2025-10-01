Convocação da Seleção Brasileira: veja lista de jogadores para amistosos contra Japão e Coreia

O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, realizou nesta quarta-feira, 1º de outubro, a convocação dos jogadores da Seleção Brasileira para os confrontos contra Japão e Coreia do Sul, que ocorrerão ainda neste mês.

A transmissão foi feita pelo canal do CBF no Youtube, às 15h00 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Esses serão os primeiros jogos do Brasil após a conclusão das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o planejamento da CBF, estão previstos amistosos contra seleções asiáticas, com o objetivo de proporcionar ao elenco vivências contra estilos de jogo diferentes, preparando a equipe para o desafio no Mundial.

Esta será a terceira Data Fifa de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. O treinador italiano soma até agora duas vitórias, um empate e uma derrota desde que assumiu o cargo em maio.

"Creio que é um bom planejamento para o melhor campeonato do mundo", declarou o técnico, em coletiva de imprensa.

Confira a lista dos jogadores convocados para amistosos contra Japão e Coreia do Sul

Goleiros

Bento,

Ederson

Hugo Souza

Defensores

Caio Henrique

Carlos Augusto

Douglas Santos

Eder Militão

Fabrício Bruno

Gabriel Magalhães

Lucas Beraldo

Vanderson

Wesley

Meio-campista

André

Bruno Guimarães

Casemiro

João Gomes

Joeliton

Lucas Paquetá

Atacantes

Estêvão

Martinelli

Igor Jesus

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Richarlison

Rodrygo

Vinicius Junior

Quando serão os jogos do Brasil contra Japão e Coreia do Sul?

O primeiro jogo será contra a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, às 8h (de Brasília), em Seul. Em seguida, a Seleção enfrentará o Japão, no dia 14 de outubro, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.