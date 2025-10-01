Convocação da Seleção Brasileira: veja lista de jogadores para amistosos contra Japão e Coreia

Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15h06.
Última atualização em 1 de outubro de 2025 às 15h19.
O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, realizou nesta quarta-feira, 1º de outubro, a convocação dos jogadores da Seleção Brasileira para os confrontos contra Japão e Coreia do Sul, que ocorrerão ainda neste mês.
A transmissão foi feita pelo canal do CBF no Youtube, às 15h00 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
Esses serão os primeiros jogos do Brasil após a conclusão das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o planejamento da CBF, estão previstos amistosos contra seleções asiáticas, com o objetivo de proporcionar ao elenco vivências contra estilos de jogo diferentes, preparando a equipe para o desafio no Mundial.
Esta será a terceira Data Fifa de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. O treinador italiano soma até agora duas vitórias, um empate e uma derrota desde que assumiu o cargo em maio.
"Creio que é um bom planejamento para o melhor campeonato do mundo", declarou o técnico, em coletiva de imprensa.
O primeiro jogo será contra a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, às 8h (de Brasília), em Seul. Em seguida, a Seleção enfrentará o Japão, no dia 14 de outubro, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.