Santos x CRB: onde assistir e horário pelo Brasileirão Série B

A partida entre Santos e CRB acontece neste domingo, 17 de novembro, às 16h, na Vila Belmiro, em Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série B. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Com a 5ª posição na tabela, o Santos busca vencer para se aproximar do acesso à Série A. O CRB, 8º colocado, também entra em campo com ambições de subida na classificação.

Onde assistir ao vivo o jogo Santos x CRB hoje pela Série B?

O jogo deste domingo, 16h, entre Santos e CRB terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Santos x CRB hoje?

Os assinantes do Premiere podem assistir à partida online através do Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.