Essa ex-executiva da Netflix explica por que ignorar um 'bom conselho' foi decisivo em sua carreira

Ao longo da carreira, muitos profissionais acumulam conselhos bem-intencionados sobre como se comportar, falar, e até se vestir, para crescer.

Para Bozoma Saint John, seguir um desses conselhos quase significou encolher quem ela era.

Hoje, aos 48 anos, com passagens por cargos C-level na Netflix e na Uber, a executiva afirma que o sucesso veio justamente quando decidiu ignorar a recomendação de “não ser tão chamativa”. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

DESCUBRA COMO TOMAR DECISÕES QUE ACELERAM SUA CARREIRA: aprenda com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, e transforme seu crescimento profissional. Inscreva-se gratuitamente

O conselho que parecia certo — mas teve efeito contrário

No início da carreira, Bozoma Saint John ouviu de uma gestora que deveria evitar esmalte e batom vermelhos. A justificativa era simples: não chamar atenção antes mesmo de falar. A intenção, segundo ela, era protegê-la de julgamentos precipitados.

Mas o efeito foi outro. “Isso me fez questionar minha presença nos ambientes”, afirmou. Mulher negra, alta e conhecida por um estilo marcante, Saint John diz que passou a se sentir diminuída. “Aquilo realmente me encolheu.”

A virada veio quando decidiu inverter a lógica: ser ainda mais visível, confiante e assertiva. “Ser a mais colorida, a mais afiada, a mais espirituosa da sala”, descreveu. Segundo ela, foi essa decisão que abriu caminho para os cargos que ocupou depois.

DE ESTAGIÁRIO A CEO! Entenda as escolhas que levaram Roberto Sallouti ao topo e aprenda a aplicar os mesmos princípios na sua trajetória. Garanta sua vaga gratuita

Liderar sem pedir permissão para ser quem se é

A trajetória de Saint John é marcada por movimentos pouco convencionais. Ela foi a primeira executiva negra em cargo C-level na Netflix, tornou-se a primeira diretora global de branding da Uber — com a missão de reconstruir a imagem da empresa — e ganhou destaque ao subir ao palco da conferência anual da Apple em 2016, mesmo sem se encaixar no estereótipo do público da marca.

Mais recentemente, tornou-se CEO pela primeira vez, à frente da sua própria marca de beleza, a Eve by Boz, e ampliou sua atuação ao integrar o elenco do reality Real Housewives of Beverly Hills e coapresentar o programa On Brand with Jimmy Fallon.

Quando é hora de sair de um emprego

Ao falar sobre carreira, Saint John é direta. Para ela, um dos sinais mais claros de que algo não vai bem é o que chama de “Sunday scaries”, a ansiedade intensa ao pensar na semana que começa.

“Se você volta de um feriado com um aperto no estômago, se não consegue dormir de tanta angústia para voltar ao trabalho, isso é um grande indicativo de que está na hora de sair”, afirma.

O erro mais comum ao pedir promoção ou aumento

Segundo Saint John, muitos profissionais erram ao tratar pedidos de promoção ou aumento de forma individualista. O caminho mais eficaz, diz, é alinhar expectativas com o gestor e criar um plano com prazo definido.

Ela recomenda estabelecer uma data clara — por exemplo, 1º de março — e apresentar como o crescimento individual vai contribuir para os objetivos da empresa. “Se você não inclui seu gestor na sua linha do tempo, ele não tem como saber onde você quer chegar.”

O que você pode aprender com as decisões que moldaram um dos maiores CEOs do país

Aprenda com quem transformou decisões estratégicas em uma carreira de impacto.

Na masterclass gratuita com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, você vai entender como escolhas conscientes — nas horas certas — constroem trajetórias sólidas, aceleram o crescimento profissional e formam líderes preparados para o futuro.

Ao se inscrever gratuitamente, você poderá acessar conteúdos exclusivos, por exemplo…

As decisões que ampliam oportunidades ao longo da carreira

Como crescer dentro das empresas com consistência e visão

Como equilibrar risco, ética, coragem e longo prazo

Os princípios que guiam decisões estratégicas de liderança

É a sua chance de aprender diretamente com um dos principais executivos do país, e aplicar esses ensinamentos no seu desenvolvimento profissional.

As vagas são gratuitas e limitadas. Inscreva-se agora e fortaleça sua capacidade de decisão.

CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA GRATUITAMENTE