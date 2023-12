Santos perde para o Fortaleza e é rebaixado no Brasileirão pela primeira vez

O Santos está rebaixado no Brasileirão Série A. A equipe perdeu para o Fortaleza nesta quarta-feira, 6, na Vila Belmiro e devido a combinação de resultados, disputará a segunda divisão no ano que vem.

A equipe do litoral paulista entrou em campo precisando apenas de um empate para se manter na elite. Por conta da derrota para o Fortaleza e vitória de Vasco e Bahia, o Peixe ficou na 17ª colocação, pegando a última vaga na zona.

Com o resultado, o Peixe irá para a segunda divisão pela primeira vez em sua história.

Primeiro rebaixamento na história

O Santos não viveu um bom momento nesta temporada 2023. O ano começou com a equipe não se classificando para a fase final do Campeonato Paulista e no Brasileirão, se manteve sempre na parte de baixo da tabela.

Com o rebaixamento, apenas São Paulo e Flamengo que configuram entre as equipes que nunca foram rebaixados.